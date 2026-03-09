我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢升溫、國際油價急漲，台股今日盤中重挫超過2000點，收盤創下史上第四大跌點，市場擔心多頭行情是否出現轉折。對此，財經專家阮慕驊認為，雖然地緣政治風險確實會放大短中線波動，但若從技術面、型態面與基本面來看，台股長線多頭架構並未因此遭到根本破壞，整體而言，後市機會仍大於風險。阮慕驊指出，近期中東衝突推升國際油價大幅上揚，也讓台股周一再度陷入劇烈震盪。不過，他認為這類由非經濟因素引發的市場衝擊，通常對資本市場的影響偏向短期，未必足以扭轉原本的長期趨勢。尤其目前台股整體仍處在偏多格局，不論從盤勢結構或基本面觀察，都還看不到因單一戰事而改變了長期上升的訊號。他進一步分析，雖然油價因戰事快速飆升，但後續也不排除出現明顯回落，他認為戰爭變成持久戰的可能性並不高。不過，阮慕驊也提醒，長線看法偏正向，不代表短中線可以掉以輕心。面對單日動輒大幅震盪的盤勢，操作槓桿型商品的投資人更要提高警覺，期權部位不宜過度留倉，也要隨時留意風險指標是否維持在相對安全水位；至於使用融資操作股票的投資人，也應適度降低借貸部位，並注意融資維持率變化，避免在劇烈修正中承受過大壓力。