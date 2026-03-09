我是廣告 請繼續往下閱讀

高市早苗開球計畫變卦

日方也對此「措手不及」

台灣的「私人行程」外交術

行政院長卓榮泰，3月7日悄然現身在日本東京巨蛋的世界棒球經典賽現場觀戰，引發不少媒體與民眾騷動。卓院長此行由駐日大使李逸洋及體育部長李洋陪同，一行人在觀看台灣與捷克的對戰後，搭乘包機於當天晚上返抵台北松山機場，可說是相當緊湊的五小時多「單日來回」旅遊。這樣的方式自然引發中國的大力不滿，中國外交部副部長孫衛東7日晚上即刻致電日本駐中國大使金杉憲治表達不滿。中國駐日大使館也在東京向日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰提出抗議。不過木已成舟，等到抗議結束，卓院長的飛機也已經返回國門，因此算是一種另類「外交突襲短打」。中華民國台灣的行政院長訪問日本，可是非同小可之事，也是自1972年台日斷交以來，再度出現有最高行政層級官員現身日本。卓榮泰在隔天8日出席活動，對於突然出現在日本一事僅表示只是在現場當個純粹的球迷，並強調是私人行程，在野的藍白兩黨則是只能抓著「是否自費」、「帳單在哪」來進行攻訐。不過有一點巧合的是，日本首相高市早苗原定於3月7日前往經典賽晚上的日韓戰擔任開球嘉賓，卻在最後一刻臨時變卦。當時在現場採訪的筆者，眼看著高市在比賽前仍未出席，便開始查詢，但直到開賽到五局之後，日方才對外公布高市因為「伊朗局勢」渾沌不明，加上之前有關節炎舊傷，因此取消開球行程。伊朗確實近來因為領袖哈米尼被美國斬殺後，國內政局陷入接班混亂期，周圍中東國家一度被飛彈波及。日本也在8日晚間，陸續將滯留中東各國的日僑接送回日本成田機場，此外還在陸續安排包機，就連自衛隊運輸機也出發前往馬爾地夫，若是日僑撤退出現意外，將立刻馳援運送日僑。然而就算伊朗局勢險惡，外務省、防衛省應該都做好準備，高市短暫露臉開球應該不是難事。加上3月7日是高市65歲生日，近來日韓外交持續朝向友好修復來走，日前高市還做東招待韓國總統李在明來到老家奈良縣，未來也將前往李在明老家作客，因此日韓的「友誼開球」本來是個重頭戲碼，卻因此落空。因此，是可以合理懷疑，在日方知曉卓院長要來東京參訪並看球後，由於台捷跟日韓都是同一天比賽，只是日場跟夜場的不同。為了避免橫生不必要的枝節，因此日本政府才取消開球的決定，不過卓院長直接入座觀眾席，並未進入包廂或是其他隱密空間，因此才讓此事曝光。但或許這也是卓院長個人考量，想要以這樣的方式做出「外交突破」，不過按照日本的低調性格，應該是會安排包廂禮遇，並且低調到等到卓院長回去台灣後，才讓參訪一事曝光。這樣大辣辣的直接把院長安排在一個普通的本壘後方座位，不太像是日本的待客之道。如果要用另種方式想，就是台方當初僅有簡單告知日方有要人來訪，日方並未做好心理準備因應。怎知來的居然是「大人物」卓院長，加上卓院長人都來了一定不只看球，而是有其他行程，日方為了怕已經惡化的中日關係再度出現更深裂痕，最後不得不取消開球行程。當然，這也是最不好的結果。但無論此事發生的背景為何，卓院長確實還是創了自台日斷交以來的首個先例。回顧上一位以「現任行政院長」身份踏上日本領土的，就要追溯到1970年的嚴家淦。當時台日還尚未斷交，嚴家淦仍是以副總統兼行政院長的身份，受邀前往大阪參觀世界博覽會（EXPO '70）。而1972年台日斷交後，日本政府為了遵守《中日聯合聲明》，對台灣「正副元首」及「行政院長」這三職位設下了極高的政治紅線。因此卓榮泰的訪日，可說是在台日「56年的空白」後重現的創舉。過去幾十年來，台灣能訪日的最高層級僅停留在1994年徐立德，當時他以副院長層級參加廣島亞運。而卸任後的元首訪日，則是前總統李登輝跟蔡英文等。除了李登輝以醫療名義前往較為公開外，之前蔡英文的訪日更是低調到出乎意料，但仍是遭到中國外交部批評其「竄訪」。跟先前賴清德訪日弔唁安倍晉三、林佳龍赴日一樣，日本對中國的抗議冷靜對待，只稱「台灣方面說明這是私人行程，日本政府沒有立場評論」，並強調日本基於1972年《中日聯合聲明》等文件的對台立場沒有任何改變。這似乎也是沒有正式外交的台日關係下，目前最合理的回答範本。一切都是「私人行程」，但台灣的外交拓展，仍一如既往鴨子滑水，並適時對中國的直球攻擊給予「突襲短打」後從容上壘包，持續推進下個戰術。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com