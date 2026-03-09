我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊C組預賽在日本東京巨蛋對戰日本、韓國等強敵。但中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援，引發討論，行政院對此僅說，是卓榮泰私人行程，無其他評論，卓榮泰也說是自費。國民黨立委王鴻薇發函給行政院、華航以及松指部，要求說明細節，「如果今天下午沒有答案，相信大家都知道是怎麼回事了。」王鴻薇表示，世界棒球經典賽備受全民關注，台灣與捷克對戰時，卓榮泰現身東京巨蛋觀賽，消息曝光後，不少綠營媒體、側翼及民進黨立委接連發布相關新聞。不過她認為，此舉並未獲得國人普遍支持，反而引發外界質疑。王鴻薇指出，近期中東局勢緊張，曾一度傳出有台灣民眾受困當地，各國政府紛紛啟動撤僑行動，但外交部當時僅建議國人就地待著較安全，未安排專機協助撤離。她質疑，在這樣的情況下，行政院長卻能「說走就走」赴日看球，難免讓外界對行程合理性產生疑問。王鴻薇表示，卓榮泰與行政院對外宣稱，此次赴日看球屬於「自費」且為「私人行程」。但根據媒體報導，卓榮泰並未搭乘一般航空公司班機，而是由中華航空專派包機執飛，該航班使用空中巴士A321neo客機，6日晚間就先由桃園機場飛抵松山機場待命，並以華航CI-1888班機編號，由空軍松山指揮部專機停機坪起飛前往東京。她進一步指出，包機使用A321neo客機費用約新台幣150萬至200萬元（約4.7萬至6.3萬美元）。若相關待遇屬實，即便卓榮泰自費，也可能涉及特權、貪瀆疑慮。她質疑，松山指揮部為軍用機場設施，政府官員若為私人行程，是否可以使用相關設施，仍有待釐清。王鴻薇表示，若該行程既非公務、也非完全自費，「卓院長就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。」