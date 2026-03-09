我是廣告 請繼續往下閱讀

邀請你一起來為老屋的未來「發聲」！OH！House Fun 好室發聲；主題特展現正於台中清水眷村文化園區熱烈展出中。由台中市文化局指導、「海口腔 Hi Culture」操刀，本次展覽打破傳統靜態展示，不僅將老舊眷村的空間細節化為歷史媒介，更導入「參與式設計」讓民眾親身參與。透過跨世代的觀點激盪，邀請大家共同探索老屋再生的無限可能。這次負責策展的在地團隊「海口腔 Hi Culture」，正是台中市歷史老屋再生計畫輔導的最佳亮點。文化局指出，該團隊長期扎根海線，秉持著「修老屋、用老屋」的實作精神，先前已成功將梧棲老街的「街仔尾冊店」及「下寮鰲西路14號」等多處指標性空間，搖身一變成為地方青年與藝文交流的樞紐。這次他們將豐富的實戰經驗帶入清水眷村，再次向大眾展現老屋活化的絕佳示範。文化局表示，台中市自111年起推出「歷史老屋再生補助作業要點」，針對「建物整修」、「文化經營」及「其他」三大面向精準挹注資金，並邀請專家學者到場進行客製化輔導。這項長期政策至今已累積豐碩成效，成功帶動市民自發性投入老屋保存行列，證明歷史空間不再是沉重的負擔，而是能創造城市獨特魅力的無價資產。