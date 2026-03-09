我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊「得點圈之鬼」吳念庭重返東京巨蛋，不僅獲得播報員的魔性「吳～」應援，官方商店更在中華隊完賽後，獨留他的球衣繼續熱賣，展現超高人氣。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋賽事不只場上拚得激烈，場邊也出現不少讓人會心一笑的小插曲。這次中華隊陣中「得點圈之鬼」吳念庭回到日本比賽，除了有不少熟悉他的日本球迷進場力挺，東京巨蛋DJ的一段播報，也意外讓整座球場瞬間充滿濃濃的「西武回憶」。當吳念庭上場打擊時，東京巨蛋DJ突然拉長聲音喊出：「Wuuuuuuuu Nien-Ting！」熟悉日本職棒文化的球迷一聽就知道，這正是他過去效力日職時常出現的應援節奏。更有趣的是，現場不少日本球迷立刻跟著接上低沉整齊的「Wu～」聲浪，整個觀眾席像是突然回到日本職棒球場的應援氛圍。賽後談到這段應援時，吳念庭也忍不住笑說，聽到那個熟悉的聲音真的有一種「好久不見」的感覺。畢竟結束旅日生涯回到台灣後，這樣的應援在球場上其實很少再聽到，沒想到在WBC的舞台又被喚醒。這股氣氛也感染到不少台灣球迷。有人在社群上分享，原本不太知道那段「Wu～～～」是怎麼回事，但聽到幾次之後就跟著一起喊，結果整個看台越來越多人加入，變成一種很自然的互動。此外，比賽期間東京巨蛋外的WBC官方商店擺滿各國球衣與紀念商品，但有球迷注意到，在中華隊周邊幾乎售罄之後，架上仍然掛著幾件吳念庭的球衣持續販售。對不少日本球迷來說，這個名字並不陌生，也象徵著他過去在日本給球迷留下的好印象。