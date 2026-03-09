我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣前天在北屯的見面會人潮滿滿。（圖／翻攝許育璿臉書，2026.03.09）

立法院副院長江啟臣7日在北屯區舉辦第二場見面會，當晚他在臉書秀出拉著行李箱的背影，宣布前往澳洲雪梨出席台商之友會，許多人納悶問，國民黨初選民調即將舉行，江啟臣怎選在這時候出國？子弟兵許育璿認為，北屯見面會展現驚人氣勢與熱情，江啟臣在台中市人口成長最快、最年輕化的區域，和未來對手何欣純的支持度已經高下立判。江啟臣第二場市民見面會，7日下午在台中市長盧秀燕的本命區、北屯松竹寺舉行，現場擠滿支持者。正當地方政壇討論這場見面會的象徵意義時，江啟臣當天深夜在臉書發文，表示自己正以「中華民國立法院世界台商之友會」會長身分，代表立法院長韓國瑜前往澳洲雪梨，出席「世界台灣商會聯合總會」第32屆聯席會議，還不忘叮嚀大家為遠征東京巨蛋的台灣英雄、正在澳洲奮戰的女足巾幗集氣喊加油！江啟臣的背影讓許多藍營支持者感到錯愕，忍不住問「黨內民調時間不是接近了嗎？」「現在敢出國代表選情很穩嗎？」爭取北屯區市議員選舉提名的江啟臣特助許育璿指出，有在地的立法委員黃健豪、全數黨籍議員及參選人力挺，北屯見面會陣容極其壯觀，現場擠得水洩不通，與今年1月29日總統賴清德與立委何欣純的參香活動相比，規模和熱絡感大為不同。許育璿觀察表示，賴清德與何欣純的參香活動雖有中央執政資源加持，但在地共鳴度有限。反觀江啟臣的見面會，有一種「北屯人代替盧秀燕還江啟臣公道」的強烈氛圍，相較何欣純曾在松竹寺拋出「普發現金」等政見，北屯作為台中市人口成長最快、最年輕化的區域，選民需要的不是短期大撒幣，而是江啟臣提出的AI產業轉型、國際級城市治理與永續建設等「旗艦城市」規劃。這場在台中市第一大區的說明會，不只具有指標意義，也為選戰定下勝負基調。下屆台中市長選舉，民進黨已於去年徵召立委何欣純，國民黨部分，江啟臣與立委楊瓊瓔的初選將於3月底進行電話民調。3人都來自舊縣區，根據過去幾份民調顯示，何欣純在30歲以下年輕選民明顯領先，江啟臣則在舊市區擁有優勢。