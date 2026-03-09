2026 年世界棒球經典賽（WBC）C 組預賽進入最後生死關頭，韓國隊今（9）日晚間將於東京巨蛋正面對決澳洲。在賽前的先發名單中，韓國隊教練團做出重大調整：重砲手盧施煥本屆首度獲得先發機會，而主力球員金慧成則因傷缺席。面對極其嚴苛的晉級條件，韓國隊總教練柳志炫語帶悲憤地表示：「回想起這一路的過程，真的感到非常委屈且憤怒。」韓國隊是本屆預賽目前挨轟最多的球隊，柳志炫在接受《朝鮮日報》訪問時也認為這次在東京巨蛋，球被打出去之後似乎飛得很遠。
陣容大變動 金慧成手指受傷、盧施煥扛起一壘防線
昨日韓國隊在延長賽以4：5不敵中華隊後，晉級形勢岌岌可危。今日對戰澳洲，柳志炫總教練對陣容進行了微調，第6棒由一壘手由盧施煥出任，這是他本屆賽事首度先發；另外，謝伊·惠特科姆（Shaye Whitcomb）被移出先發名單。
主力內野手金慧成在昨日延長賽盜壘時，左手手指不慎撞擊壘包受傷，今日改由申珉宰接替守二壘並擔任第9棒。
韓國要晉級不容易 條件苛刻
韓國隊目前1勝2敗，排名滑落至分組第4。若要挺進邁阿密8強賽，除了今晚必須贏球，還需滿足以下算式，必須將澳洲得分壓制在2分以內，必須取得5分差以上的大勝。
柳志炫強調，今日除4名投手休息外，其餘投手將全員待命。戰術核心是「將具備競爭力的投手推向最前方」，力求實現最低失分的目標。
柳志炫談東京巨蛋 球真的飛得很遠
針對本屆韓國隊頻繁挨轟的情況，柳志炫以自身豐富的東京巨蛋經驗指出：「這次大賽感覺球真的飛得特別遠，不僅是我們，其他隊伍也常出現全壘打。」他要求投手群必須減少失投，並選擇自己最有信心的球種去投。
在賽前球隊會議中，柳志炫鼓勵球員：「雖然處境艱難，但這場比賽也給了我們機會。不要被比分束縛，專注於比賽的 3 小時過程，只要每個人發揮角色，好的結果自然會發生。」他坦言，目前的戰績讓教練團感到不甘心與憤怒，希望能將這股情緒轉化為贏球的動力。
