子瑜的第一個台灣代言出爐！為迎接TWICE月底再次回到台灣開唱，她直接和統一超商7-ELEVEN合作，擔任全新品牌大使，而她穿著藍玫瑰洋裝所拍攝的形象照也曝光，並且和店家推出限定聯名刈包商品，雖然官方尚未正式公佈代言消息，不過靠近大巨蛋的7-11鑫忠孝門市已經率先在店裡貼上子瑜海報，變身子瑜概念店，讓許多粉絲搶著前往打卡。一名網友在Threads發文透露自己在路上巧遇子瑜7-ELEVEN，「回家的路上這是直接偶遇子瑜了，大半夜很少人，進去晃了一圈」，同時曝光了店內佈置，可以看到子瑜穿著自己的應援色藍色小洋裝，將便利商店直接染成了寶藍色。不只是店門口貼著大大的子瑜海報，網友還公開了子瑜和7-ELEVEN所推出的聯名商品，根據公開的照片中可以看到義大利麵、麵包、便當、甜點，據說還有推出合作刈包，充滿台味的合作讓粉絲相當期待。而這間貼滿子瑜海報的7-ELEVEN也瞬間在網路上爆紅，網友透露是靠近台北大巨蛋的鑫忠孝門市，疑似是正在為了過不久的TWICE大巨蛋演唱會鋪陳，讓許多粉絲以及迫不及待準備去朝聖，「好像生咖」、「子瑜終於也是在家鄉有代言了，我先去哭一下」、「畫重點：品牌大使周子瑜」、「在7-11辦生咖原來是這種感覺」、「大巨蛋附近又多一個打卡點。」