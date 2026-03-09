根據主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形，不過近期因為中東戰事延燒，導致國際油價大幅波動，市場也會擔憂下一波通膨是否又來臨。
今年房租指數都跌破2 漲幅有收斂
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從統計來看去年的房租指數還有2.3%，不過今年連續兩個月都跌破2%，統計租金似乎逐漸脫離有感上漲的趨勢，不過短期內的油價波動與天然氣大漲，市場也會關注能源上漲是否進一步推升通膨，也可能對於房市帶來新的影響。
統計顯示，今年2月雖然居住類的指數年增率仍達2.06%，不過主要因為過年前的家事打掃等需求增加，季節性的家庭管理費用年增8.47%，實際上的房租指數年增1.85%寫下近44個月以來新低，去年底前房租指數連續29個月年增都超過2%，一直到今年前兩月才開始跌破2%，顯示雖然房租的指數仍創新高，但過去幾年每年2%多的漲勢已經開始收斂趨緩。
租金仍在高檔 股市波動、能源價格恐影響通膨
不過曾敬德指出，短期租金應該還是會維持高檔，主要原因為目前經濟動能表現穩健，民眾還能夠負擔租金，另一方面房市交易量衰退，租轉買的動能可能不是很強勁，除非經濟發生比較大的變化，否則租金可能先呈現漲勢趨緩，而非轉頭向下。
曾敬德表示，這波因中東戰事帶動短期能源價格大幅波動，倘若快速獲得控制，可能對於市場影響較小，但近期股市巨幅波動就是擔憂事件是否難以受控，倘若時間拉長，就要觀察能源價格是否帶來一波新的通膨。
資料來源：主計總處、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從統計來看去年的房租指數還有2.3%，不過今年連續兩個月都跌破2%，統計租金似乎逐漸脫離有感上漲的趨勢，不過短期內的油價波動與天然氣大漲，市場也會關注能源上漲是否進一步推升通膨，也可能對於房市帶來新的影響。
統計顯示，今年2月雖然居住類的指數年增率仍達2.06%，不過主要因為過年前的家事打掃等需求增加，季節性的家庭管理費用年增8.47%，實際上的房租指數年增1.85%寫下近44個月以來新低，去年底前房租指數連續29個月年增都超過2%，一直到今年前兩月才開始跌破2%，顯示雖然房租的指數仍創新高，但過去幾年每年2%多的漲勢已經開始收斂趨緩。
不過曾敬德指出，短期租金應該還是會維持高檔，主要原因為目前經濟動能表現穩健，民眾還能夠負擔租金，另一方面房市交易量衰退，租轉買的動能可能不是很強勁，除非經濟發生比較大的變化，否則租金可能先呈現漲勢趨緩，而非轉頭向下。
曾敬德表示，這波因中東戰事帶動短期能源價格大幅波動，倘若快速獲得控制，可能對於市場影響較小，但近期股市巨幅波動就是擔憂事件是否難以受控，倘若時間拉長，就要觀察能源價格是否帶來一波新的通膨。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。