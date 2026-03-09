我是廣告 請繼續往下閱讀

肉身藏貓闖關失敗！今天上午一名年約50歲的台籍江姓男子，為了將在廈門購買的兩隻寵物貓私運回台，竟異想天開將貓咪綑綁在腹部與大腿，企圖躲避檢疫，江男順利透過小三通抵達金門後，原以為能一路瞞天過海搭機返台，不料在金門機場接受安檢時，藏在身上的貓咪突然發出叫聲，讓這場走私計畫當場露餡。全案將依違反《動物傳染病防治條例》和《海關緝私條例》移送金門地檢署偵辦，而兩隻無辜的小貓因未經檢疫，後續恐將面臨依法安樂死的悲劇。據了解，江姓男子日前在廈門購入兩隻寵物貓後，今日上午竟異想天開將貓咪分別綑綁在自己的腹部與大腿內側，順利搭乘小三通船班抵達金門後，江男隨即前往金門機場，打算如法炮製闖關搭機回台，原本過程看似順利，怎料在通過機場安檢門時，身上藏匿的小貓疑似受驚突然發出叫聲，讓江男走私事跡當場露餡。航警初步訊問後，依違反《動物傳染病防治條例》和《海關緝私條例》將江男移送金門地檢署偵辦。至於這兩隻無辜的小貓，目前已交由金門檢疫站暫時收容安置，但由於是來源不明且未經檢疫的走私活體動物，根據現行防疫標準流程，牠們恐怕難逃被安樂死的命運。