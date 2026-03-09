我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，觀看世界棒球經典賽（WBC），這也是台日斷交後，54年來首度有閣揆赴日，引發討論。中國外交部回應，這個人（指卓榮泰）心懷鬼胎，偷偷摸摸鬼鬼祟祟跑到日本，搞謀獨挑釁的小動作令人不齒，重申中方堅決反對外部勢力干涉台灣問題。卓榮泰7日搭乘專機赴日本，觀看WBC台灣對捷克的比賽，這是1972年台日斷交以來，54年來首度有現任閣揆赴日，卓榮泰8日稱，「這是利用休假、自費前往的私人活動」，但仍引發中國駐日大使向日方抗議。中國外交部今（9）日舉行例行記者會，有記者提問卓榮泰稱赴日觀賽是私人訪問，日本並無官方安排，中方是否接受相關解釋，對其日本之行有何評論？外交部發言人郭嘉昆表示，「你提到的這個人心懷鬼胎，偷偷摸摸鬼鬼祟祟跑到日本搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」郭嘉昆也說，中方高度警惕，堅決反對日方妄圖在臺灣問題上打擦邊球，日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。中方將堅定不移打擊台獨分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。