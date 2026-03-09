我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方深知大谷翔平（圖）的核彈級吸金力，賽前備妥了海量庫存，吊飾、鑰匙圈小物是送禮的最佳選擇。（圖／特派記者路皓惟攝）

▲山本由伸的周邊商品只要一上架就瞬間被球迷秒殺清空，現場架上僅剩零星的應援團扇，成為本屆WBC名副其實的斷貨王。（圖／特派記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋賽區不僅場內戰況白熱化，場外的官方商店每天都湧入大批殺紅眼的球迷排隊掃貨，展現出恐怖的「鈔能力」。不過，經過本報特派記者在實地直擊，現場竟出現了一個令人跌破眼鏡的有趣現象，身披16號戰袍、被視為全球吸金指標的大聯盟頂級神獸大谷翔平，竟然不是現場架上的「缺貨王」，周邊商品最難買的球員是日本王牌山本由伸。實際走進被球迷擠得水洩不通的WBC官方商店，放眼望去，依然能清楚看見大谷翔平的專屬商品區。從球迷瘋搶的日本隊深藍色T恤、白底條紋的16號球衣，到各式各樣的壓克力與皮革造型鑰匙圈，款式出乎意料地十分齊全。這當然不是因為大谷的人氣退燒！可想而知，WBC大會官方早就預期這位「世界的大谷」將帶來龐大買氣，因此在比賽開打前很早就備妥了深不見底的備貨量。即便在球迷連續四天毫無保留的狂暴掃貨下，雖然WBC預賽已進入尾聲，但目前架上依舊能見到大谷翔平球員版球衣與零星紀念小物。那麼，究竟是誰悄悄拿下了本屆東京巨蛋官方商店的「隱藏版缺貨王」霸主寶座？答案正是日本隊的王牌強投——山本由伸。在商店內來回巡視，會驚訝地發現，與大谷翔平琳瑯滿目的專區相比，山本由伸的個人周邊商品簡直是「極度稀缺」。架上被掃到空空如也，僅能勉強在角落找到幾把印有他投球英姿的應援團扇。這樣的強烈對比，並非官方偏心，極有可能是因為山本的周邊商品實在太過熱銷，加上初始備貨量可能不如大谷那般龐大。這導致只要工作人員一將山本的周邊補貨上架，幾乎瞬間就會被眼尖的球迷如餓虎撲羊般「一掃而空」，形成了一件難求的現象。