▲檢警以恐嚇公眾安全罪偵辦李姓嫌犯。（圖／記者劉松霖攝）

總統府今日凌晨闖進一名持刀男子，自稱「上帝使者」要殺共產黨，並意圖闖入府內，隨即遭維安人員壓制逮捕，由台北市警局中正一分局帶回做筆錄，下午移送台北地檢署時，記者問他為何自稱神明使者？總統府有共產黨嗎？他低頭不回應，由偵查隊隊長與隊員押進地檢署等候檢察官複訊。警方查出，65歲李姓男子9日凌晨從基隆搭計程車前往總統府，在府前廣場下車並拿出水果刀，還喊出上帝叫我殺共匪，中正一分局守望崗警力協同憲兵上前制伏，同時通報線上警力趕來支援。警方將李姓嫌犯帶到介壽路派出所，初步了解他之前沒有相關陳情紀錄，初訊後以《刑法》的恐嚇公眾安全罪偵辦。總統府對此回應，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處，立即將該名男子壓制控制，現場並無人員受傷，府區安全無虞；總統府維安人員平時均依規定落實各項安全演練與應變機制，未來也將持續強化府區維安與巡查作業以確保相關安全。