▲霍建華和林心如穿居家服外出被拍到。（圖／翻攝自微博）

林心如和霍建華結婚10年育有1女，他們的愛情故事不用多說，很多人都知道他們是從多年好友變情人，近來微博流傳一張兩人穿著居家服外出，戴著墨鏡、帽子一路有說有笑的照片，竟意外開啟話題「誰都有可能離婚，但林心如和霍建華絕對不會」，粉絲還笑虧霍建華這個大I人，把唯一的朋友變成老婆了，要是離婚還找不到人陪他吃飯。微博近來流傳一張霍建華與林心如穿著居家服外出的照片，只見林心如一身條紋上衣，還將手跨在霍建華肩上，感覺在講什麼好笑的故事，讓霍建華笑得樂不可支，雖不知這組照片是何時拍的，但意外引來討論，有人說「誰都有可能離婚，他們絕對不會」。霍建華是圈內著名的大I人，時常獨自外出用餐，有粉絲說如果離婚了，霍建華就找不到人陪他吃飯了，而林心如現在是知名製作人，出自她手的作品都有好口碑，如《16個夏天》、《華燈初上》等等，夫妻倆在各自的領域中努力，互相扶持，也難怪會是演藝圈的佳話。