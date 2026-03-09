我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鼎段仁大小段20地號。（圖／高市府地政局提供）

▲愛源段14地號。（圖／高市府地政局提供）

▲河堤段3地號。（圖／高市府地政局提供）

高市府地政局115年度第1季開發區土地標售，共計推出5標5筆優質建地，訂於115年3月25日開標，合計總底價15億3831萬7779元。高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境。地政局本季釋出1筆住四角地，面積約1081坪，臨60米高雄大學路及25米大學南路，擁有高雄大學第一排景觀，近藍田公園及興建中的藍田國小，為興建優質住宅大樓首選。第100期重劃區位於本市仁武區愛河上游，開發完成後興闢公園、綠地、河道及滯洪池公園，大幅提升當地生活機能。本次推出2筆住三土地，1筆面積約730坪，臨15米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，可規劃興建住宅大樓；另1筆土地面積約107坪，臨八德北路及八德一路，位置良好，可興建透天住宅。第99期重劃區，位於大順一路及愛河兩側，河堤特區與大順百貨商圈之間，地理位置優。本季推出1筆住五土地標售，面積約194坪，臨17米敦煌路，緊臨聯興公園近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，周邊有義享天地百貨、美式賣場、大樂購物中心及龍華市場，生活機能完善，住商皆宜。第96期重劃區，位於仁武區仁雄路商圈周邊，附近有大灣國中及鼎金系統交流道，交通便利。本次推出1筆210坪住二土地，臨15米仁雄路，附近有大豐公園及大灣國中，生活機能完善。第1季土地標售作業於115年3月9日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。