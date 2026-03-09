中央氣象署今（9）日稍早發布最新大雨特報，表示因東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，此外9日上午至10日晚上新北市、桃園市、新竹市等15縣市局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾要多加注意天氣變化。
🟡大雨特報
📍警戒地區：基隆北海岸、新北市（基隆北海岸）。
🟡陸上強風特報
📌影響時間：9日晨至10日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
中央氣象署預報員朱美霖表示，北海岸、大台北山區及宜蘭今天仍有出現大雨或局部較大雨勢的可能。隨著華南雲雨系逐漸接近，北部以及中南部山區到平地下半天也會陸續轉為有雨的天氣型態，西半部預計到明天上午仍維持陰天或局部降雨。此外，在溫度與水氣條件配合下，今天清晨3000公尺以上高山也有機會出現降雪。
未來一週台灣將接連受到兩波冷氣團影響，週三清晨冷氣團仍在影響，但白天起逐漸減弱，水氣減少，各地轉為多雲到晴，不過花東迎風面仍有局部降雨；週四冷空氣再度南下，北部與東半部仍可能出現零星降雨。氣溫方面，北台灣今、明兩天白天高溫約16至17度，難突破20度，明晨低溫可能降至14度以下，甚至接近12度；之後隨冷空氣逐漸減弱，週六白天氣溫才會再度回升。
資料來源：中央氣象署
