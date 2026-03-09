我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰上周六快閃東京5小時，赴東京大巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，卻因「私人自費行程」引發爭議。在野黨質疑卓榮泰財產申報僅900萬元，「難道是傾家蕩產去看球嗎？」，綠營支持者則認為，卓榮泰此行是重大成就，在野黨不應吹毛求疵。雖說是赴東京為「Team Taiwan」加油，但中華隊7局就以14：0「扣倒」捷克，短短7局的球賽，卓榮泰都沒有看完就先行離場，顯然不符常理。海委會主委管碧玲在臉書發文，認為卓榮泰一定有會見日本政要。卓榮泰此行有沒有見日本政要不得而知，但應該是沒有見到日本首相高市早苗。高市原本要在台捷大戰之後的日韓之戰開球，後因為手傷改規劃以打者身份站上打擊區，或僅站在場中宣告「Play Ball」。但在比賽前夕又因為伊朗情勢臨時喊卡，在開賽前夕緊急宣告取消參加。身為主辦國的首相，高市連日韓大戰的開球都缺席，自然更沒有時間見卓榮泰。況且，卓榮泰搭的是包機，若真能和高市見面，飛機的時間自然可以調整，高市也不需要取消開球。但無論如何，中華民國的行政院長能夠到東京是史上第一遭，不管有沒有見到日本政要，都是成就。卓榮泰之所以搭包機而非行政專機，無非是行政專機過於敏感，單單機身上的國旗，日本就不會允許降落在日本的土地上。而不搭一般客機，則可能是因為臨時才確定能夠成行，民營的航班時間無法配合、隨行人員相對較多，所以只能包機出訪。「私人行程」的說法，則是為了減輕日本官方的壓力，一如2022年當時還是副總統的賴清德，以私人身份赴日參加日本前首相安倍晉三的喪禮。這次面對中國外交部和駐日大使館的抗議，日本外務省皆稱，「台灣方面說明，此次行程屬於私人性質，因此日本政府沒有立場做出評論」。說白了，就是台日官方共同打的「擦邊球」。「私人行程」是對外、面對中共的擋箭牌，但「私人自費行程」卻在內部引發爭議。很多學者都指出，總統、閣揆這樣的身份，理論上並沒有真正的「私人行程」，他們的身份必須要隨時做出決策，連開刀麻醉都要把權力移交清楚；更何況，卓榮泰從起飛、通關到接機，用的都是政府的資源。「自費」的說法，更是滑天下之大稽，一趟包機來回至少三、四百萬，卓榮泰真的拿一半的身家去看球？姑且不論可不可能，也絕對沒有這個道理。外交突破成就是國家的，費用自然不該由卓榮泰自己出，即便原本沒有編列這筆預算，也可以拿第二預備金支應。所謂「私人」的說法是對外「欺人」，「自費」則是對內的「自欺」。因為不想要跟國內溝通、想要迴避監督，所以就推稱是「自費」，誰也無權管、誰也不能問，結果卻引起更多的爭論。賴清德當年參加安倍晉三的喪禮，因為行程相對單純，且副總統又不是立法院監督的對象，加上當時朝大野小，所以沒有引發太多的討論，對賴清德本人則是重大加分。卓榮泰這次的情況則不相同，包機的陣仗搞得比當年賴清德還大，又是朝小野大的行政院長，斷沒有迴避監督的理由和條件。外交事務相對敏感，不可能搞到人盡皆知，但外交也同樣涉及國家利益，不能只有一人一黨之私，關起門來自己搞。即便為了避免中國的打壓，卓榮泰出訪的細節不能宣之於眾，也應該透過合適的私下管道，讓在野黨和國會也有一定的瞭解，以避免造成誤判，損害國家整體的利益；更不能有累積「相罵本」的想法，讓朝野的對立和分歧越演越烈。所謂「自費」的說詞，還是早早收回為好。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com