我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名影視演員楊子儀換上道袍、化身道長登台演出，為整場祭儀增添了豐富的戲劇張力。(圖／九天提供2026.3.9)

▲放水燈儀式，透過點亮水燈為迷途的亡魂指引方向，邀請他們回到人間、回到家。(圖／九天提供2026.3.9)

台灣陣頭再度走向國際！以台灣百年海難祭儀，回應日本東北的重生之路。適逢東日本大震災屆滿15週年，九天民俗技藝團昨(8)日晚間登上日本宮城縣「日立系統音樂廳仙台」（日立システムズホール仙台），演出陣頭劇場《牽水（車藏）》。本次演出由外交部與兆豐銀行文教基金會支持、台北駐日經濟文化代表處指導、Meet Taiwan 台灣華語・文化教室（TCML）共同主辦，在311記憶之地敲響帶來撫慰與祈願的台灣鼓聲。《牽水（車藏）》的故事源自台灣雲林口湖，為流傳超過180年的海難祭儀，其歷史可追溯至1845年的重大海嘯災變。這項最初為安撫亡靈、撫慰生者而形成的儀式，歷經世代傳承，現已是國家重要指定民俗，更是台灣民間信仰中關於記憶、追思與生命循環的重要象徵。九天民俗技藝團表示，本劇由曾獲國家文藝獎的導演李小平執導，回望歷史並將其轉譯為當代劇場語彙。此次更特別邀請長期活躍於影視圈、對民間信仰有深入理解的演員楊子儀跨界飾演道士一角。他在劇中詮釋承載祝禱與超渡意涵的核心角色，為作品注入更具層次的情感與儀式感。台灣與日本同為被海洋環抱的島嶼社會，長期與地震、海難共存，深刻理解失去與重建的心境。《牽水（車藏）》將傳統陣頭、民俗儀式、鼓樂能量與當代表演藝術巧妙融合，構築出一個跨越生死與時空的交會場域。外交部長林佳龍特別表示，透過一記一記的鼓聲越過語言邊界，將臺灣的祝福送到日本、帶到仙台；讓兩個被海洋環抱的國家，得以同理相望、以記憶相連，在藝術之中讀懂彼此的哀傷與堅韌。台日羈絆不只在觀光與經貿的往來，更深植於相互扶持的精神共鳴之中。演出現場反應熱烈，觀眾在鼓聲與劇場意象的環繞下深受感動。當晚有曾親身經歷311震災的當地居民前來觀賞，並於會後特別向團隊致意，「謝謝台灣沒有忘記東北」，分享在觀賞過程中深感觸動，體會到來自台灣跨越海洋的溫暖與關懷。此外，活動現場也吸引了來自台灣雲林口湖的鄉親，專程帶著孩子到場支持，讓源自故鄉的海難祭儀在異國劇場中與下一代相遇；日本信貴山朝護孫子寺住持亦親臨觀賞，並與團隊進行深度交流。自1995年成立以來，九天民俗技藝團從廟口與遶境文化出發，演出足跡已遍布五大洲。此次在311記憶之地仙台響起台灣鼓聲，不僅再次讓世界看見台灣民間文化的深厚底蘊與創新能量，更成功將地方的文化記憶化為跨越語言的藝術力量，將悲傷轉化為祈願。