▲馬士媛（左）和韋禮安在音樂短詩影集《旺角戀曲》對戲，韋禮安化身賣魚蛋小哥「安仔」。（圖／索尼提供）

▲韋禮安5月30日於台北小巨蛋開唱前，先發行全新EP《LOVE WEI BACK Vol.2》。（圖／索尼提供）

韋禮安日前宣布將在5月30日於台北小巨蛋開唱，門票3月14日上午11點在ibon及線上全面開賣，演唱會之前，他先送上明天（10日）發行的全新EP《LOVE WEI BACK Vol.2》，為了新作品，韋禮安與金馬演員柯煒林、馬士媛一同在音樂短詩影集《旺角戀曲》飆戲，他穿上香港茶餐廳的白色服務生制服，化身賣魚蛋小哥「安仔」，成為男女主角感情的催化劑，團隊驚呼：「怎麼這麼像茶餐廳小哥！」韋禮安開心笑說：「我有融入角色中。」在確定打造一段香港情懷影集後，殷振豪導演即刻鎖定柯煒林演出男主角，瀟灑、斯文、浪漫又深情，容易令人一秒墜入情網，而女主角則需要能夠展現當年香港重要指標性女星鍾楚紅、吳倩蓮等氣質的女演員，更要橫跨2000年類似當年鄭秀文時髦幹練又可愛的電影形象，今年金馬獎最佳演員得主馬士媛在典禮上的致詞讓導演相中他的迷人特質魅力，因此邀請兩位與韋禮安共同演出這部《旺角戀曲》。導演也安排韋禮安親自演出，雖然戲份不重，成為這段無疾而終戀曲的催化劑和幕後守護者。韋禮安和柯煒林、馬士媛一起在香港旺角和澳門拍攝，雖然初次見面但相處十分愉快，三人都快速進入拍攝情境中，「地頭蛇」柯煒林向韋禮安推薦旺角在地飲料，韋禮安一喝驚豔說：「很像豆漿、好喝！」由於主要的戲份在柯煒林和馬士媛身上，韋禮安在其他場景拍攝對嘴演唱畫面，當他收工時，得知兩位主角還要回飯店繼續拍攝，關心問：「我們等下要不要去探班一下呢？」搞笑表示可以買菠蘿油在一旁邊吃邊「看戲」。沒想到，原本興致勃勃的韋禮安一回到飯店，因為一大清早的飛行加上一整天十分緊湊的拍攝行程，完全抵擋不了睡意來襲，直接倒頭昏睡，無緣探班，而在結束拍攝後，韋禮安請所有演員和工作團隊享用香港美食，表達他的謝意，十分有心。韋禮安主演的《旺角戀曲》音樂短詩影集，將於3月10日晚間8點首播2集，韋禮安全新EP《LOVE WEI BACK Vol.2》也將於同日數位上架。