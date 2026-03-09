我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市保安警察大隊傳出警紀事件！一名呂姓組長上月25日上午原訂參加台北市警察局視訊會議，怎料，不僅遲遲未現身，多次撥打手機也未接通。同仁擔心呂員發生意外，緊急前往其位於新北市的住處，並進行緊急定位。沒想到，竟發現呂員的定位在新北市三重區的一間三溫暖內。對此，北市保大表示，呂員非因公涉足不妥當場所，依規定報請警察局予以記過並改調非主管職務。據了解，台北市警察局每週三例行舉行週報視訊會議，而身為台北市保安警察大隊組長卻未現身，經撥打手機聯繫後也未接聽。同仁擔心發現意外，第一時間緊急前往呂員位於新北市的住處，並會同鎖匠破門進入；另聯繫呂員的父親報案，再以手機定位緊急協尋，查出呂員位在三重區一間三溫暖內。同日中午便前往三溫暖搜尋，恰巧遇到準備離開的呂員，其聲稱因前一天太過疲累不小心睡著，至於手機則因鎖在櫃子內沒聽到聲響。針對這起事件，北市保大也做出回應，表示呂姓組長於上月25日未依規定上班，且遲遲聯繫不上，循線查獲其非因公涉足不妥當場所；其身為幹部卻未能以身作則，違反警察風紀規定屬實，後續將依規定報請警察局予以記過並改調非主管職務。北市保大強調，對於所屬員警之違法違紀案件，將持續秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」原則，落實「警紀警辦」、主動查辦，並依相關規定議處，絕不寬貸，以維警紀。