2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）全民TEAM TAIWAN！2連勝賽事太精彩，金色三麥早早發出「中華隊全壘打就幫你啤酒加滿」優惠活動，官方今（9）日向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，光是金色三麥餐廳請客「大約送出300萬的酒水」、SPORTS NATION運動餐廳也豪撒「大約115萬的酒水」，兩大品牌業績成長3成，應援台灣最熱血。
金色三麥因應今年WBC經典賽開打，準備好「大螢幕＋大空間＋好吃好喝」的看球主場，賽事期間推出眾多優惠寵球迷。隨中華隊轟出2連勝好成績，連日絕佳賽事造福到現場應援的消費者。
全台擁有21家門市的金色三麥，主打3月5日至3月8日WBC經典賽中華隊賽事期間，只要中華隊擊出全壘打，金色三麥就免費幫全場「加滿」乙杯啤酒。
官方今統計，向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，金色三麥「賽期這幾天大約送出300萬的酒水」！
而設置8.3米環型電視牆、全台灣最長觀賽螢幕的SPORTS NATION運動餐廳，則是選在中華隊擊出全壘打時刻，放送酒精交易所半價10分鐘累計優惠、獲勝再享暢飲10分鐘。
根據官方透露，只有遠東GARDEN CITY大巨蛋店、台南小北門店的SPORTS NATION運動餐廳，「賽期這幾天大約送出115萬的酒水」！大手筆回饋球迷實在太驚人。
金色三麥集團表示，旗下兩大品牌之賽事期間訂位，「早在12月就訂滿了」，業績成長更是飆升3成。是全民瘋棒球的最好見證。
資料來源：金色三麥、SPORTS NATION
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
