北部民眾注意了！中央氣象署表示，明（10）日是本週第一波大陸冷氣團影響最劇烈的一天，北部與東半部地區整天呈現濕冷天氣。北部清晨最低溫僅13度，白天高溫也只有15至16度，提醒北部與東部民眾外出時務必做好保暖措施並攜帶雨具。

冷冷氣團來襲最濕冷的一天！3/10天氣型態一次看

氣象署表示，3月10日（二）受冷氣團影響，加上華南雲系帶來水氣，將是本週整體最濕冷的一天。

北部、東半部地區、恆春半島及山區容易出現局部短暫雨；中部平地偶有零星降雨，南部地區雲量也偏多，提醒民眾留意氣溫變化並適時增添衣物。另外，3000公尺以上高山也有零星降雪的可能。

▲氣象署表示，第一波冷氣團明（10）日影響最劇烈，台中以北、東部民眾出門記得帶雨具。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
3月10日氣溫方面，各地整天感覺都偏涼偏冷：

北部、宜蘭、金門白天高溫僅15至16度
中部、花蓮、澎湖高溫約17至19度
南部、臺東高溫約21至23度
馬祖則僅約12度左右

▲中央氣象署表示，台灣未來一周天氣受到2波冷氣團、華南雲雨區影響，氣溫、降雨變化相當快速。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一週天氣搶先看！週三短暫回暖、週四第二波冷氣團乾冷來襲

氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」表示，本週將有兩波冷氣團影響台灣：

第一波：週一南下，週二影響最劇烈，台灣天氣屬於濕冷型
第二波：週四（12日）南下，天氣型態屬於乾冷型

台灣颱風論壇表示，三月出現冷氣團並不罕見，但這兩波冷氣團結束後，後續再出現的機率也會逐漸降低。

▲明（10）日週二雙北、桃園白天低溫都在13至15度，全台灣都是濕冷天氣型態。（圖／氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」）
氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出：「週一、週四將連續有兩波冷氣團報到，天氣型態為先濕冷、後轉乾冷。

週一（9日）冷氣團遞補南下，加上華南水氣影響，中部以北都有降雨機會，其他地區雲量也會增加。此波冷空氣預計影響至週三（11日）清晨，全台週一、週二（9、10日）天氣明顯偏冷，有如回到冬季。

緊接著，週四（12日）另一波冷氣團將接續南下，目前預估此波槽線南壓較深，中高層溫度也可能比前一波更低。不過，由於台灣周圍水氣較少，各地將呈現日夜溫差較大的天氣型態。

▲氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出：「週一、週四將連續有兩波冷氣團報到，天氣型態為先濕冷、後轉乾冷」。（圖／觀氣象看天氣）
