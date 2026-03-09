我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國與澳洲之戰牽動中華隊能否順利搭上前往邁阿密的班機，朝著8強複賽挺進。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽進入最後生死戰，韓國隊在接連負於日本與中華隊後，晉級希望渺茫。韓國媒體《首爾體育》（Sports Seoul）在今日賽前發表長文檢討，直言韓國棒球長期以來對台灣抱持「傲慢」態度，如今這份自大已在東京巨蛋釀成慘劇，並坦言亞洲棒球的霸權正逐漸向日本與台灣轉移。韓國隊目前面臨極其尷尬的境地，即便今晚擊敗澳洲，只要無法滿足「贏5分以上」且「失分2分以內」的嚴苛條件，仍將面臨連續四屆WBC止步首輪的恥辱。日媒更以「複雜怪奇」形容韓國隊目前的處境，指出韓國隊因前期調度失誤與對戰台灣失利，已將主導權拱手讓人。針對目前的困境，韓國國內輿論掀起強烈反彈。《首爾體育》毫不留情地指出：「日本與我們的差距早已成為『無法逾越的牆』，而現在，連台灣也變得難以跨越了。」報導中深刻反省：「我們長期以來一直輕視台灣棒球，認為他們比我們低一個檔次。然而，這次在東京巨蛋的慘劇，正深刻揭示了這種傲慢是多麼危險。」韓媒呼籲不應再以「運氣不好」或「賽程過於密集」等藉口進行自我合理化，因為這些藉口將成為阻礙進步的毒藥。這篇檢討文指出，亞洲棒球的權力核心正發生位移，「為什麼亞洲棒球的霸權正完全移向日本和台灣？韓國棒球究竟從哪一步開始走錯了？我們必須冷靜地面對並找出答案。」回顧賽程，韓國隊雖在首戰大勝捷克，但次戰對日本時因戰略性保留投手導致惜敗，緊接著在8日的關鍵台韓大戰中，於延長賽以4比5不敵中華隊，正式被逼入絕境。這場失利不僅讓韓國隊陷入算分地獄，更徹底擊碎了韓國棒球作為「亞洲強權」的自尊心。