中東戰事延燒，導致國際金融市場出現劇烈波動，今（9）日台股也出現震盪，大盤一度血崩2000點，收盤下殺1489點，險守3萬2000點關卡，有不少投資人感嘆資產隨股市「打折」。電商平台486團購觀察，在經濟不確定性升高時，消費者購物行為更趨向務實化，為減緩市場焦慮並為生活品質「護盤」，486團購也延長多項季節家電優惠，優惠時間到3月10日晚間23時59分，其中電熱毯下殺56折起，除濕機更祭出47折優惠。
接連兩波冷氣團報到 除濕機、電熱毯下殺47折起
中央氣象署指出，未來一週台灣將受到兩波冷氣團影響，周三清晨冷氣團仍影響台灣，要到白天才會逐漸減弱、水氣也跟著減少，除了花東迎風面仍有局部降雨外，其他地方轉為多雲到晴的天氣；但周四冷空氣又再度南下，北部、東半部還是有零星降雨。氣溫方面，北台灣今明兩天白天高溫約16到17度，明（10）日清晨可能會有14度以下低溫，甚至接近12度，要到周六氣溫才會再度回升。
隨著天氣又要轉為濕冷型態，也考驗居家環境的舒適度，486團購推出季節電器優惠活動，用來應對濕冷天氣最重要的家電除濕機，祭出47折起優惠；下雨天衣服很難完全乾燥，這時候乾衣機就很重要，486團購也有乾衣機下殺67折起優惠；隨著入夜之後氣溫降低，電熱毯也是不少民眾喜愛的抗寒神器，486團購針對電熱毯推56折起折扣，優惠時間只到3月10日晚間23時59分。
台股今經歷史上最大跌點 家電租賃減輕現金壓力
台股今（9）日受到中東戰事影響，大盤一度暴跌2070點，創下史上最大跌點，台積電更一度大跌120元，創下史上最大跌幅，所幸終盤跌勢收斂，大盤收在3萬2110點，跌1489點，是台股史上第4大跌點，台積電則是跌80元，收在1810元，有高達1756家跟著下跌，成交量為8083億元。
486團購表示，股市有漲有跌，面對大環境變動，民眾對於資金運用也更加謹慎，近期詢問度提升的還有「家電租賃」方案。透過低月付方式即可入手高階家電，不僅可保有家庭彈性現金流，3月底前還可享月費9折優惠與指定家電最高6000元補助。
資料來源：486團購、中央氣象署
