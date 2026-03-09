我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 WBC經典賽熱血沸騰，「國防部長」張育成的重砲轟炸是不是讓你感動滿滿？告訴大家一個好消息：張育成正式成為「2026台中捷運年度安全大使」啦！台中捷運公司與張育成強強聯手，即將推出限量版「張育成icash 2.0聯名卡」，讓你在每次搭車逼卡時，都能感受到滿滿的「全壘打」正能量。中捷公司表示，經過長期接洽，今年成功邀請張育成擔任年度安全大使，並同步推出聯名電子票證。票卡設計以中捷與中華隊代表性的「鋼鐵藍」為主色調，展現兼具專業與現代感的運動風格。卡面背景以半透明質感呈現張育成專注凝視球具的側面特寫，象徵對專業的極致追求；右側則為他揮棒擊球的經典瞬間，搭配醒目的藍色漸層「HOME RUN」字樣，完美重現賽場上熱血沸騰的氛圍。此外，票卡印有張育成金色手寫簽名及「2026台中捷運年度安全大使」字樣，極具收藏紀念價值。中捷公司總經理朱來順指出，張育成在國際賽事中展現的拚勁與穩定表現，與台中捷運追求「安全、可靠」的企業核心價值不謀而合。邀請張育成擔任大使並推出聯名卡，不僅是為了回饋廣大球迷的支持，更期盼透過「國防部長」堅毅穩重的形象，傳遞中捷守護旅客安全的決心，讓旅客在進站感應票卡時，也能感受到勇往直前的正能量。此款聯名票卡完整封存了張育成在賽事中的精彩時刻，預計於3月下旬正式販售。