杉林溪巴士墜谷傷亡名單

南投縣杉林溪森林遊樂區今（9）日中午發生嚴重遊園車墜谷意外！一輛遊園巴士在園區道路行駛時，疑似偏離車道翻落約3、40公尺山谷，包含司機共造成1死7傷，當媒體詢問王姓司機車禍原因時，他並未回應，但被問到是否有擦撞山壁降緩車速？王男則點頭示意，如今傷者名單曝光，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。事發在南投縣竹山鎮杉林溪森林遊樂區，今天中午一輛載有7名乘客的遊園巴士，突失控墜落至3、40公尺的山谷中，駕駛巴士的王姓司機負傷爬出車外求援；警消獲報後立即趕往現場，園區內也啟動救援機制，在車禍發生後8分鐘後抵達現場，第一時間下到山谷將7名遊客救出車外脫困送醫，然而，其中一名66歲陳姓男子因頭部重創，被救出時已失去呼吸心跳，送往竹山秀傳醫院搶救後，仍於下午2時28分宣告不治。根據警方調查，死者陳姓男子來自彰化，平時熱愛山林，常與妻子賴女前往杉林溪健行，不料，今日夫妻倆一如往常搭乘遊園巴士時，竟意外墜落深谷，從此天人永隔，稍早家屬已趕抵醫院，面對突如其來的噩耗，實在無法接受。至於開車的王姓司機在被送往醫院治療前，被媒體詢問車禍原因時，躺在擔架上的他神情痛苦並未回答，但被問到「是否曾擦撞山壁以試圖減速」時，他則以點頭回應，而詳細事故細節仍待進一步釐清。觀光署表示，接獲通報後，已請園區依緊急救護計畫啟動傷患救治及後續救護作業。在事故原因尚未釐清前，園區遊園車全面停駛。事故現場已進行封閉管制，避免遊客誤入；園區入口及官方網站已公告封閉區域與停駛資訊。竹山秀傳醫院：陳男(66歲)，死亡衛福部南投醫院：賴女(61歲，死者陳男妻子)，臉部受傷；王男(49歲，司機)，手部疑似骨折南投基督教醫院：吳女(61歲)，輕傷； 吳男(54歲)，呼吸不順；吳女(59歲)，肋骨臀部疼痛東華醫院：吳女(65歲)，臉部疼痛；吳女(57歲)，胸痛