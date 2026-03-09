我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近日召開「兩會」，全國人大今（9日）審查最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告，將「嚴懲台獨頑固分子」列入工作成果，包括八旗文化總編輯富察（李延賀）案，稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。中國最高人民法院院長張軍今向全國人大發表工作報告，在「高水平安全」章節中，稱堅決捍衛國家安全，深化反顛覆、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭，嚴懲台獨頑固份子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑。依法懲治向境外走私稀土、非法出售親本種子等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。這也是中國最高人民法院的工作報告中，首度將「嚴懲台獨頑固分子」作為獨立條款出現，與電信詐騙、職務犯罪等並列，體現中國在司法層面對分裂行為的零容忍態度。工作報告中，涉台部分除提到「富察」案外，張軍也說，回顧過去一年工作，要保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益；推動粵港澳大灣區司法規則銜接，妥善化解涉台胞台企權益糾紛。中國最高檢察院應勇回顧工作時，也提到堅決捍衛國家安全，依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。應勇聲稱，貫徹「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治「台獨頑固份子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。回顧近兩年的中國對台法律戰動作，2025年3月，中國國台辦對外公布，「富察」李延賀涉犯「煽動分裂國家罪」，已判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。去年6月，廣州市公安發布懸賞公告，通緝20名台灣資通電軍成員，每人懸賞1萬元人民幣；國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋之父沈土城在台灣的公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作。去年10月，重慶市公安局進一步對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，依法追究其刑事責任，揚言對沈展開全球抓捕。再到今年1月，中共將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將偵辦國安案件檢察官陳舒怡列為「台獨幫兇打手」；2月又有港媒指控劉世芳外甥在中國經商、捐款政治獻金給劉世芳，國台辦隨即聲稱將「依法查處」。