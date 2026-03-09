出門小心強風！中央氣象署今（9）日下午16時37分發布最新「陸上強風特報」，今（9）日下午到明（10）日晚間台灣西半部沿海區域要慎防強風，平均風達6級以上、陣風達8級以上；且今（9）日晚間開始氣溫越來越冷，明（10）日，這波冷氣團預估一路影響至周三清晨（3月11日）。
⚠️強風特報
📌影響時間：9日下午至10日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
黃色燈號注意事項：在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。
中央氣象署補充，今（9）日台灣各地越晚會越涼冷，呼籲晚歸的朋友外出前別忘了帶件外套備用。明（10）日則是冷氣團影響最劇烈的一天，加上華南雲系帶來水氣，全台灣濕冷，北部、東半部地區、恆春半島及山區易有局部短暫雨，中部平區偶有零星雨，南部地區雲量也較多。
3月10日各地氣溫
北部、宜蘭、金門：白天高溫只有15-16度
中部、花蓮、澎湖：白天高溫17-19度
南部、臺東：白天高溫約21-23度
馬祖：白天高溫12度左右。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：9日下午至10日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
中央氣象署補充，今（9）日台灣各地越晚會越涼冷，呼籲晚歸的朋友外出前別忘了帶件外套備用。明（10）日則是冷氣團影響最劇烈的一天，加上華南雲系帶來水氣，全台灣濕冷，北部、東半部地區、恆春半島及山區易有局部短暫雨，中部平區偶有零星雨，南部地區雲量也較多。
3月10日各地氣溫
北部、宜蘭、金門：白天高溫只有15-16度
中部、花蓮、澎湖：白天高溫17-19度
南部、臺東：白天高溫約21-23度
馬祖：白天高溫12度左右。
資料來源：中央氣象署