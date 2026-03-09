我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC中華隊三壘手富邦悍將張育成對柳賢振敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊昨（8）日在東京巨蛋上演了一場讓全台沸騰、韓國心碎的史詩級逆轉勝！在延長賽10局以5：4驚險擊沉韓國，不僅搶下寶貴勝利，更無情粉碎了韓國隊在WBC賽史上對戰台灣的「不敗神話」。睽違17年再度站上WBC投手丘的39歲韓國傳奇左投柳賢振，在受訪時難掩落寞，滿腹悔恨地承認：「台灣打者的力量太可怕，那一顆失投球被轟成全壘打，是我最痛的遺憾。」「輸球之後，誰表現得好、誰表現得壞已經不重要了。我們輸掉了這場比賽，這個事實才是最讓人痛心的。」面對殘酷的敗戰結果，這位曾經叱吒大聯盟的左投巨星，只能吞下苦果。對韓國棒球界而言，這場敗仗的殺傷力堪稱核彈級。自2006年首屆WBC開打以來，韓國隊在過去對戰台灣保持著4戰全勝的傲人紀錄。不過，這項維持了21年的「對台不敗神話」，卻在昨晚的東京巨蛋徹底崩塌。這不僅在韓國棒球的自尊心上劃下了深深的傷口，更讓目前戰績1勝2敗的韓國隊，面臨了可能繼2013、2017、2023年之後，史無前例「連續4屆WBC在首輪慘遭淘汰」的地獄深淵。回顧比賽中遭到中華隊重砲狙擊的瞬間，柳賢振的語氣中充滿了自責與無奈。他坦言，賽前情蒐早就知道這支台灣隊絕不好惹：「我早就知道台灣打者的力量非常強大，也為此做足了防備。但僅僅是一顆失投球，就被他們直接掌握並連結成全壘打。」柳賢振懊悔地說道：「那顆失投球，成為了我這場比賽結束後最大的遺憾。」隨著自己的先發任務畫下充滿遺憾的休止符，柳賢振現在唯一能做的，就是在休息室裡扮演精神領袖，死命督促學弟們抓緊最後一絲晉級的微光。面對今（9）日必須在對戰澳洲時達成「狂轟猛炸加極致壓低失分」的嚴苛晉級條件，柳賢振語重心長地向即將掛帥先發的學弟孫周永及全隊喊話：「我們選手的實力絕對是足夠的。雖然現在面臨必須大量得分、又要死守失分的極端狀況，我希望大家不要太過心急，相信你們自己的實力，保持冷靜去解開比賽的僵局吧。」