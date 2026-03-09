我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過ai機器人實作激發孩子創造力與解決問題能力(圖／數位局提供2026.3.9)

科技的浪潮中，也能感受到滿滿的溫暖！台中市「2026 AI超人教育營」(8)日在東勢新成國小畫下溫馨句點。這場營隊不只教導山城學童接觸AI，更請來知名音樂人「包子老師」李驥跨界助陣。他以繪本故事為媒介，將情緒教育融入科技課程，為偏鄉孩子的內在力量打下堅實的基礎。台中市數位局長林谷隆表示，在「數位平權」的願景下，市府團隊一直努力將科技資源送進偏鄉，希望能打破距離的限制，讓每個孩子都有平等學習的機會。這次營隊特別強調「科技與心靈」的雙向探索；看著學童們在成果發表會上，眼中閃爍著自信的光芒，開心地展示自己實作的機器人、創作的音樂盒以及AI美術作品，這份兼具科技素養與人文關懷的成長，正是市府推動偏鄉教育最美的收穫。林谷隆也特別感謝李驥老師的溫暖相挺。他提到，許多人對李驥的印象停留在「優客李林」的金曲歌手，但他不僅成功跨界成為IT工程師，近年更全心投入兒童心理與實驗教育。這份勇敢跨越舒適圈的韌性，以及不斷探索的「哥倫布精神」，無疑是孩子們面對未來多變世界時，最真實、最有力量的榜樣。李驥滿懷熱忱地分享，陪伴孩子成長是他這十年來最珍視的使命。他為此考取了心理諮詢師證照，並在台中帶領自學團體，努力將心理學的溫柔力量注入教育中。這次受邀來到東勢，能將冷硬的AI科技與溫暖的情緒教育巧妙結合，讓他直呼「這就是我一直想做的事！」能親自走進地方，陪伴這群山城裡的孩子，更是他教育路上始終不變的初心。李驥也觀察到，透過網路與數位工具的輔助，城鄉之間的資源藩籬正逐漸被打破。他肯定台中市將AI導入教學的用心，讓孩子們能用最自然、像玩樂般的方式接觸程式與科技，大幅提升了學習的樂趣。他也十分讚賞數位局以跨局處的整合力，為教育環境鋪設了充滿前瞻性卻又不失溫度的數位基石。從遠在梨山的環山部落、百人齊聚的東海大學，一路走到今年的第7站東勢新成國小，「AI超人」教育計畫正一步步在台中各個角落留下溫暖的足跡。數位局承諾，未來將持續牽起更多在地資源與多元背景師資的手，為偏鄉學童打造更豐富、充滿愛的學習航道，讓AI教育的種子在溫柔的灌溉下，於台中的每一寸土地上綻放光芒。