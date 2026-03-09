我是廣告 請繼續往下閱讀

《兩岸人民關係條例》規定中配可參選，但《國籍法》規定無法就職

陸委會、內政部質疑李貞秀雙重國籍、雙重戶籍，要求立法院解職

▲韓國瑜針對「李貞秀身份認定」事宜，將於11日召集協商。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委李貞秀因具備中國籍配偶身分，上月初就職上任以來，屢遭民進黨質疑立委資格，內政部與陸委會並點名立法院，要求依《國籍法》將李貞秀停職。不過過去從未有立法院主動將立委停職前例，民進黨立院黨團為此提案，要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論「李貞秀立法委員認定事宜」，韓國瑜已發通知，11日將召集朝野協商。《NOWNEWS今日新聞》整理李貞秀相關爭議如下。根據《兩岸人民關係條例》規定，「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。」換言之，中配在台設戶籍滿10年，理論上，依法就應享有參政權。不過內政部與陸委會認為，根據《國籍法》規定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」也就是雙重國籍不得擔任公職，若立委有雙重國籍，由立法院免除其公職。但中選會2023年不只通過民眾黨將李貞秀列為不分區立委名單，李貞秀也在2月3日在大法官監誓下完成就職。內政部指出，李貞秀雖宣誓就職立委，但並未出示放棄「中華人民共和國」國籍證明文件，仍具雙重國籍身分。陸委會也提到，李貞秀3月才向內政部移民署繳交除籍證明，從台灣行政機關的角度來看，2024年時李貞秀具有雙重戶籍，不具有登記成為不分區立委的資格。民眾黨反駁，《中華民國憲法》架構下，根本不承認中華人民共和國，且中華人民共和國也不可能提供放棄國籍文件。不過陸委會坦言，陸委會僅是《兩岸條例》的解釋機關，不具有解除李貞秀立委身份的職權，行政院表示，根據《公職人員選舉罷免法》規定，針對候選人資格不符問題，只有選舉委員會能提出當選無效的訴訟。而中選會因有委員陸續屆滿，目前僅剩4名委員，無法開會決議。行政院雖提名台灣民意基金會董事長游盈隆等人遞補，但人事案仍待立法院審議。要如何對李貞秀提出當選無效之訴？中選會代理主委吳容輝表示，要等到中選會人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論。