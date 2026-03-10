我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jisoo（左）、徐仁國為了宣傳《訂閱男友》接受台灣媒體訪問，2人開拍前都會不斷修台詞，直到彼此理解達到一致。（圖／Netflix）

Jisoo愛看浪漫劇 但見肉麻橋段就逃到廁所

自豪是BLACKPINK 可用歌手身分表演給另一半看

▲Jisoo、徐仁國（右）首度合作，化學反應卻意外的好、拍戲很有默契。（圖／Netflix）

徐仁國Jisoo首合作 為了作品花時間排練討論

▲徐仁國（如圖）身為前輩卻沒有擺姿態，跟Jisoo對戲時，都會討論每一段分鏡與台詞。（圖／Netflix）

BLACKPINK成員Jisoo近年積極跨足戲劇圈，攜手「浪漫喜劇之王」徐仁國主演的《訂閱男友》已在Netflix開播，劇中她透過「虛擬戀愛訂閱服務」與各種類型男友約會，不過Jisoo接受台灣媒體訪問時笑說，系統裡那些戀人類型其實沒有一個像自己，如果真的進入那個世界，「因為我是BLACKPINK成員，可能會變成歌手型女友，可以展現一些表演、舞台魅力，帶來那種表演感的樂趣。」但她也自爆一個反差習慣，雖然很愛看愛情劇，但小時候只要遇到太肉麻的橋段，就會立刻找藉口逃到廁所躲起來。《訂閱男友》中，Jisoo跟徐仁國有甜蜜橋段，讓人看完會冒出粉紅泡泡，Jisoo透露本身也愛看浪漫劇，追過的電視劇大多都是愛情題材，電影也偏好愛情片，但只要畫面出現太肉麻的台詞跟畫面，小時候就會立刻假裝想上廁所，直接逃離現場，「尤其是跟家人一起看的時候，只要那種很肉麻的橋段一出現，我直接逃到廁所去。」也因為這樣，她拍攝《訂閱男友》時，對角色徐未來在戀愛場景裡的尷尬反應特別有共鳴，幾乎是一秒理解。聊到如果真的能進入劇中那套「訂閱男友」系統，自己最像哪種類型的戀人，Jisoo想了很久才笑說，自己好像沒有完全對應的類型，「如果我可以在那個世界裡變成一個角色的話，因為我本來就是BLACKPINK這個團體的成員嘛，也許會是那種『歌手女友』之類的角色？就是可以展現一些表演、舞台魅力，帶來那種表演感的樂趣，感覺走那樣的路線好像也不錯吧。」一旁的徐仁國則說，自己大概會是那種會帶點刺激、讓人心跳加速的約會型男友，聽起來完全符合他過去浪漫喜劇男主角的形象。至於2人第一次合作，徐仁國也透露，其實現場最重要的不是誰照顧誰，而是一起把情緒和情境講清楚。他表示，不管是愛情劇還是其他作品，最重要的都是忠實呈現劇本情感，因此每當遇到重要戲份或情緒很重的場面，他們都會先和Jisoo坐下來聊一聊，把彼此對角色的理解對齊，「因為2個人看同一件事情，可能會有不同想法，所以我們會先把落差縮小，不一定完全一樣，但至少讓方向接近。」透過這樣的討論，等到成品完成時，2人也對整體效果相當滿意。Jisoo則補充，2人其實從對手戲開始，就一直在想怎麼讓畫面更有「化學反應」，不只是情緒和角色，她說連造型都會一起討論，希望2個人站在同一個畫面裡看起來更搭，「我們會刻意選擇比較相似的穿搭風格，一邊討論一邊調整。」尤其在劇情中角色經歷錯過與情緒未解的階段後，等到真正確認彼此心意時，他們希望那份感情能夠被觀眾清楚感受到，因此每場戲幾乎都會提前討論，讓2人的默契慢慢累積，也讓這段虛擬戀愛看起來更加真實、更相配。《訂閱男友》由Jisoo、徐仁國主演，孔敏貞、金雅永、賀營、劉寅娜、金聖喆、李洙赫、徐康俊、李宰旭、Jay Park、金永大、李賢旭、李相二、邕聖祐、SJ始源參演，故事以徐未來（Jisoo 飾）的視角展開，講述被日復一日工作壓得喘不過氣、也對現實約會感到疲憊的她，仍然渴望愛情，於是註冊了一款名為「訂閱男友」的虛擬戀愛服務。透過系統量身打造的幻想情境，她戴上象徵進入世界的戒指，在櫻花飄落的街道、宮殿別墅與海邊場景之間穿梭，甚至還能回到古代，與不同類型的虛擬男友如李洙赫、徐康俊展開約會。影集以熟悉的辦公室生活為背景，透過「虛擬戀愛」的設定，描繪人在完美幻想與不完美現實之間的拉扯，而當最後一名神祕男子拋出一句「你今天要跟誰約會？」時，也讓整段戀愛故事多了一絲令人心跳加速的懸念。《訂閱男友》10集可至Netflix收看。