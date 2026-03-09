美國、以色列2月底執行「史詩之怒」行動斬首伊朗哈米尼，而後者封鎖荷莫茲海峽反擊，導致中東石油無法運送，引發全球能源危機，油價也應聲飆漲，民眾也相當關注油價問題。台灣能源高度仰賴進口，也有不少人會好奇「台灣有產石油嗎?」，其實世界上歷史第二悠久的油井就在台灣，而且時至今日仍持續生產，它就是位於苗栗公館的「出磺坑」，完整歷史也隨之曝光！
台灣有產石油！世界第二老油井在苗栗
台灣化石燃料有超過9成仰賴進口，每當國際油價大漲，都會對台灣造成不小衝擊，但其實台灣本身也有產石油！今（9）日台灣中油公司就發文分享，「台灣最早發現石油的地方，擁有超過一百年的開採歷史，就在苗栗縣公館鄉出磺坑。」
出磺坑位於後龍溪與龍船山之間，因背斜構造與特殊地質條件，讓油氣容易聚集，成為台灣石油開採的重要起點。早在1861年清朝時期就開始開採，也是全球目前仍在生產的最古老油氣田之一。
全世界第一口油井位於美國賓州 Titusville 小鎮，名為德瑞克（Drake）油井，於1859年鑽探完成。台灣出磺坑油氣田僅比美國賓州油氣田晚兩年被發現，但如今美國賓州油井早已停止生產，僅供參觀；而台灣出磺坑油氣田至今仍持續進行鑽探、開發與生產，因此成為全球仍在生產的最古老油田。
台灣油礦陳列館就在出磺坑！博物館體驗台灣採油史
為記錄油礦從探勘到開採的歷程，以及保存珍貴文獻史料與歷史文物，呈現台灣油礦探勘史與發展演進，台灣中油公司於1981年成立「油礦開發陳列館」，1990年改建新館並定名為「台灣油礦陳列館」，並於2019年完成全面更新。
台灣油井不只一個！陸地、海洋都有發現開採
根據2017年出版的《科學發展》534期，台灣中油股份有限公司探採研究所黃旭燦與台灣中油公司探採事業部陳耀輝合著的〈油氣探採：台灣的油氣田〉一文，詳細介紹了台灣油氣探勘史。除了苗栗公館的「出磺坑」之外，台灣北部的新竹、苗栗地區在日治時期也發現過許多油井，且部分油井曾有十多年開採歷史。
南部地區則是在嘉義縣與台南新營一帶發現石油與天然氣資源，到了2004年官田礦區也陸續發現新的油氣。
離開陸地後，台灣海域也曾進行油氣探勘，包括高雄、基隆、澎湖、鹿港、新竹外海及北方海域等地，其中曾開發位於新竹外海的長康氣田。不過在生產數年後，因資源逐漸枯竭，於1995年停止生產，並於2001年報廢拆除生產平台。
文中也提到，歷年探勘結果顯示台灣陸上仍具有一定的儲油氣潛能，但已發現的部分油氣田，因長年開採已進入產量明顯下降的階段。
資料來源：台灣中油
