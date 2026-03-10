台灣自來水公司公告表示，3月11日（週三）全台共有桃園市、苗栗縣、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等7縣市部分地區實施停水作業，原因包含管網封閉調查、汰換管線工程等，其中苗栗縣部分地區3月10日早上9時起停水，影響時間最久長達22小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月11日停水影響範圍與時間懶人包，提醒民眾一定要記得儲水。
◼︎桃園市3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月10日晚間22時至3月11日凌晨3時（共5小時）
📌停水原因：大溪區三層小區管網封閉調查。
📍停水影響區域
大溪區：福安里、美華里。
◼︎苗栗縣3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月10日早上9時至3月11日早上7時（共22小時）
📌停水原因：竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程。
📍停水影響區域
造橋鄉：九車籠、學府路、寮坑道路、縱貫公路、育英一街、育英七街、育英三街、育英二街、育英五街、育英八街、育英六街、育英街、談文中心道、阿義埤路、陽明街。
後龍鎮：東明里、新民里、埔頂里、灣寶里、復興里、外埔里、海埔里、大山里。
◼︎高雄市3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月11日早上9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：114年旗山所分區計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查；田寮區月世界周邊、崇德里、西德里辦理管段及閥門檢測作業事宜。
📍停水影響區域
內門區：中正路、內山公路、南屏路、旗文路、番子路。
旗山區：內山公路、旗文路。
田寮區：三和里、南安里、古亭里、崇德里、西德里。共5個村里。
🕦停水時間：3月11日凌晨0時至清晨5時（共5小時）
📌停水原因：分區計量管網封閉測試。
📍停水影響區域
三民區：天祥二路。
左營區：光興街、天祥二路、新上街、新下街、新中街、新吉街、新庄仔路、立信路、自由二路、裕誠路、辛亥路。
🕦停水時間：3月11日早上9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理旗津二路汰換管線工程。
📍停水影響區域
旗津區：中洲一路、中洲三路、中洲二路、中港街、吉祥街、商港街、大關路、廟前路、廣澤街、敦和街、旗津一路、旗津三路、旗津二路、旗港路、海岸路、瑞竹街、發祥街、義竹街、通山路。
◼︎屏東縣3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月11日早上10時至下午18時（共8小時）
📌停水原因：鹽埔淨水場淨水設備及管線改善工程。
📍停水影響區域
里港鄉：鐵店村、過江村、春林村、永春村、玉田村、載興村、潮厝村、大平村、茄苳村、塔樓村。
◼︎台東縣3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月11日早上8時至下午16時（共8小時）
📌停水原因：辦理台東系統「中興路四、五段」等巷道汰換管線工程。
📍停水影響區域
卑南鄉：中興路四段、太平路。
◼︎花蓮縣3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月11日下午14時至16時30分（共2小時30分）
📌停水原因：防校小區水量計故障檢修。
📍停水影響區域
吉安鄉：廣豐三街、廣豐路、廣賢路一段。
◼︎宜蘭縣3/11停水範圍一次看
🕦停水時間：3月11日下午13時至17時（共4小時）
📌停水原因：114-115年度廣興廠管網改善工程-大進淨水場改善。
📍停水影響區域
冬山鄉大進村大進路186號至266號號等周邊巷道及路段。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司呼籲，用戶應於停水前至少提前6小時完成必要的儲水準備，並在停水期間務必關閉抽水設備電源，以降低發生意外與火災風險。待供水恢復後，建議先全面打開各處水龍頭進行排氣，幫助管線順利通水。
至於位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的用戶，水壓回穩可能需要較長時間，屬正常現象；若恢復供水後仍未見來水情形，可立即聯繫自來水公司，將安排人員前往協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
