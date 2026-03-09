我是廣告 請繼續往下閱讀

服務業也拚減碳 青青婚宴靠永續搶下訂單

隨著國際減碳規範陸續落實，台灣無論是產業龍頭，或是中小企業都必須提前準備。中企署協助約1.3萬家企業，開發節電潛能為8895萬噸，平均每家企業可省下37萬元電費。中企署今（9）日表示，今年將再接再厲，目標輔導家數將達到2.5萬家，也將從製造業擴大到批發零售、住宿等商業服務業。中企署表示，中小企推動減碳面臨缺乏資訊、資源有限，以及無所適從等問題，中企署長李冠志說，去年中企署輔導1.3萬家企業、涵蓋金屬加工、機械工具機，以及塑橡膠等25行業別，開發節電潛力8,895萬度，相當於平均每家企業透過節能可再省約37萬元電費、減碳量超過64座大安森林公園。談到今年目標，他說，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年上路，中企署今年認為則是協助「企業記碳帳」，將AI工具導入財會記帳、碳盤查流程，今年大概是要培訓1,500位到2,500位的碳健檢充實人才。另外，也會透過永續材質創新應用等，將減碳績效，轉化為公司營收、並且擴大服務廣度，除了製造業之外，也納入高耗能商業服務業，目標今年輔導家數可達2.5萬家。中企署也邀請成果轉型的業者現身說法，包括手工具業者重威串聯供應鏈完成CBAM產品碳含量盤查，因應法規要求；餐飲業青青婚宴更新設備、導入廚餘處置減少碳排；水五金業彰一興將感應式模組加入水發電技術，降低產品使用端用電量，以及馬達業弘祿公司將節能方案與綠色金融、節能績效等服務串接。青青國際婚宴餐飲集團董事長吳永強表示，服務業在推動減碳沒有像是製造業這迫切，但身兼台灣連鎖加盟促進協會理事長的他也提到，目前會員在海外加盟有150多個國家、100多個品牌，即便現在沒有壓力，未來也可能碰到。他提到，先前參加7000人的外燴標案，對方詢問各位投標者在永續有做哪些努力，其他人都拿不出來，青青婚宴拿出碳盤查、ISO 14064-1標準認證，順利搶下標案，「你一定要做，機會是留給準備好的人。」青青國際婚宴餐飲集團補充，婚宴往往講求大魚大肉，一般台灣婚宴碳排4.2噸，但一場綠色婚禮只有1.87噸。另外許多餐飲業都會面臨廚餘處理，他們與桃園觀音透過高濃度蛋白酶分解廚餘的公司合作，碳排只有個位數而已。另外，他們也導入數位化、AI及擴增實境（AR），減少相當多在婚宴會館的接待人事成本。對於中企署如何為服務業帶來更多減碳誘因？李冠志說，經濟部同步有在推動智慧餐飲，包括後場的出菜、金流端都可以運用AI來減少人事成本。吳永強也說，廚餘餵豬在非洲豬瘟防範下只能再推行1年，因此導入減碳、精準控餐，對於想解決廚餘難題的業者，就非常有誘因。