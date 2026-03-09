我是廣告 請繼續往下閱讀

高度近視、家族史族群 醫籲定期檢查

▲呂大文說，大多數青光眼患者眼壓為「高眼壓青光眼」，但最容易被忽略掉的是「低眼壓青光眼」。（圖／記者張乃文攝）

視野缺損值是重要關鍵 醫：看視神經功能是否惡化

現代人3C使用率高，對於眼睛的傷害也要特別留意。醫師提到，其實最容易被忽略的是「低眼壓青光眼」，台灣調查約30%，國人有許多仍是黑數。建議35歲要開始進行完整眼科檢查；醫師提醒，尤其是季節交替時期，更要留意急性青光眼。每年3月第2週為世界青光眼週，台灣青光眼關懷協會理事長呂大文提到，截至2024年底，全台青光眼患者已經超過52.5萬人，且每年平均以5%速度增加。醫師指出，青光眼是視神經慢性退化疾病，一旦受損無法恢復，也是全球造成不可逆失明的第一大原因。但臨床估計高達50%至80%的患者並不知道自己罹病，多數是在體檢或因其他眼疾就醫時才意外發現。受高度近視與長時間使用3C產品影響，呂大文分析，根據113年統計資料，50歲以下青光眼患者人數高達12萬2659人，占整體患者23.3%，等同於約1/4為年輕型青光眼患者。「很多人以為眼壓正常就沒事，但亞洲族群有高達85%屬於正常眼壓型青光眼，比例遠高於全球平均40%。」呂大文提到，眼壓在不正常範圍、有典型視野缺損、典型視神經病變情況，就稱為青光眼。呂大文說，大多數青光眼患者眼壓為「高眼壓青光眼」。但醫師指出，最容易被忽略掉的是「低眼壓青光眼」，台灣約佔30%，有許多人仍是黑數。建議高風險族群，如高度近視、500度以上；家族史或三高、眼球受過外傷者都要定期檢查。另外還有些特殊眼睛疾病，包括眼內出血、眼內腫瘤等。呂大文也建議，所有人在35歲後都要進行一次完整眼科檢查，早發現早治療，以青光眼而言，愈晚檢查、預後愈差。呂大文提到，符合4個條件，包含女性、身高小於160公分、高度遠視、年紀大於55歲，最容易急性青光眼發作。醫師說，尤其在季節交替、溫差大的時候，每1、2天約有一個急性發作。藥物和季節都是影響因素，呂大文指出，像是感冒藥物含有副交感神經阻斷劑，會出現瞳孔放大，急性發作患者就看不見了。呂大文提醒，青光眼的關鍵在於「視神經功能是否正在惡化」，必須透過視野檢查中的視野缺損值（MD值）來評估。三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪表示，視野缺損值（MD值）是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標。MD值的負值越大，代表視野功能越差。0dB到-6dB之間屬輕度，-6到-12dB為中度，小於-12dB則為重度，若接近-30dB則已逼近失明。「青光眼的治療目標不是恢復視力，而是讓MD值的變化曲線踩煞車，才能守住未來視野。」陳怡豪進一步指出，青光眼治療不能只看單次檢查，而是要看「惡化速度」，MD值變化可以看出青光眼的惡化趨勢。若MD值每年下降超過1 dB，代表病情正在加速惡化，陳怡豪提到，10至20年內可能出現嚴重視損。假設一名30歲患者MD值為-10 dB，若每年下降超過1 dB，20年後50歲時就可能接近高度失明風險。但若將惡化速度控制在每年0.2至0.3 dB，趨近於水平線，多數患者有機會一輩子不會失明。林口長庚紀念醫院青光眼科醫師李泳松建議，青光眼有藥物、雷射、手術等多元治療，應依照病情程度對應治療策略。第一線治療為點眼藥水，但最新國際指引建議最多不使用超過3種藥物，當藥物帶來的乾澀、紅癢等副作用難以耐受、已使用2至3種藥物仍控制不佳，或眼壓波動大時，患者應和主治醫師討論評估進階治療。