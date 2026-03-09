我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰7日現身日本東京巨蛋，觀看世界棒球經典賽（WBC），這也是台日斷交後，54年來首度有閣揆赴日，引發討論。中國國台辦回應，民進黨當局頭面人物，以所謂「私人行程」之名，行謀獨挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒。卓榮泰7日搭乘專機赴日本，觀看WBC台灣對捷克的比賽，這是1972年台日斷交以來，54年來首度有現任閣揆赴日，卓榮泰8日稱，「這是利用休假、自費前往的私人活動」，但仍引發中國駐日大使向日方抗議。中國國台辦今（9日）發布答記者問，近日，台灣地區行政機構負責人卓榮泰以所謂私人行程為由竄訪日本觀看球賽。請問國台辦對此有何評論？國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不擇手段倚外謀獨，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。朱鳳蓮説，民進黨當局頭面人物，以所謂「私人行程」之名，行謀獨挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀獨的禍心與危害，同我們一道堅決反對台獨分裂行徑和外來干涉，切實維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。朱鳳蓮指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神，違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示堅決反對。日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。