台北市副市長李四川即將於明（10）日正式卸任，預計11日接受國民黨徵召，投入新北市長選戰。今（9）日是他在台北市府任職的最後一天，市府團隊特別為他舉辦歡送會，場面溫馨。李四川感性表示，離開是為了讓雙北共好，台北市永遠是他的娘家。對此，台北市長蔣萬安除了表達不捨，也透露準備了兩份驚喜大禮，分別是特製悠遊卡，以及一套特別訂製、穿起來「顯年輕」的西裝外套送給老戰友。談及即將轉換身分，李四川細數過往從台北、新北到高雄，甚至行政院與黨部，幾乎是南北走透透，對於人生新階段早已做好心理準備。面對歡送會的感性氛圍，他則說會把眼淚留在心裡，強調往後無論走到哪裡，只要能盡心盡力，目標都是讓台北市越來越好；對於即將接下的新任務，他則抱持「隨緣」心態，一旦接手絕對會全力以赴。蔣萬安在受訪時也分享有準備小禮物送給李四川，他透露李四川曾在議會新春團拜時，隨口提到兩人認識這麼久卻沒送過西裝，因此他這次特別訂製，希望能給李四川一個驚喜，蔣萬安還說「先不要講，因為李副還不知道」，更笑稱會在歡送會現場「用唱的」來表達心意，展現蔣萬安與李四川之間深厚的同僚情誼與祝福。