台股昨（9）日經歷大暴跌，大盤一度跌破2000點，成為台股史大最大跌點，台積電更一度大砍120元，創造史上最大跌幅，所幸終盤跌幅有收斂，大盤以32110點收盤、台積電最終下跌80元，收在1810元。面對台股震盪，需要把資金轉移到房產嗎？阿宅雙碩士地產顧問蕭大立表示，與其投資台股加上台灣房地產，不如直接選擇跨國型ETF。另外，蕭大立也告訴剛進入股市的新手，帳面上的虧損不是真的虧損，股市本來就會有高有低，只要公司能夠持續獲利，長期趨勢就是向上。
雞蛋別擺同一個籃子 可考慮投資海外
蕭大立表示，先前台股狂歡、指數創下歷史新高，當整體漲幅已高，即使沒有發生戰爭，適時的回檔整理，也是必然發生的事；如要避險，可在台股相對高點時，考慮將台股部分獲利變現，轉向房地產等其他投資工具，但蕭大立提醒，單純想靠「由股轉房」來避險，「可能不是最聰明的決定」。蕭大立指出，過去許多人的理財邏輯很單一：「台股賺錢就買房，用房增貸買台股」。
不過現在金融投資工具的演進，已經徹底打破「台股及買房二選一」的舊思維，若是生活在台灣、領新台幣薪水、投資台股，又加上購置台灣房地產，在資產配置上也算是有高度集中風險。與其把資金雞蛋從台股籃子，移到同樣深受台灣經濟及地緣政治影響的台灣房地產籃子，不如直接走向世界，像是選擇全球化布局的跨國型ETF，可以選擇投資VT（Vanguard全世界股票ETF），買這一檔就等於投資全球9900多家公司的股票，用單一ETF就可以投資全世界，或是選擇VTI（Vanguard整體市場ETF），投資包含輝達、微軟等科技巨頭及傳統產業等美國市場的3500多家公司。
帳面虧損不緊張 長期看好標的才重要
台股先前的好表現，不少民眾也成為投資新手，進場台股，而面對股市波動，應該抱持什麼心態呢？蕭大立表示，對於剛進場的投資新手，第一次看到股票大跌的帳面數字虧損，會覺得擔心是很正常的反應，但股市原本就不可能只漲不跌，只要做好心理建設，就能安然面對股市下跌造成的心理壓力。蕭大立指出，首先，帳面虧損不等於實際虧損，很多新手會把股票APP裡的即時虧損，當成錢已經從口袋消失了，但只要還沒按下「賣出」按鍵，數字都只是暫時波動。
股票的實際損益，只跟買進跟賣出兩個時點的價格有關，其他中間的波動，都只是雜訊，無須為此感到擔憂。股市從來不是直線上升的，股價就像爬山，中間總會有休息的時候，但只要公司能夠持續獲利，長期趨勢就是向上。蕭大立表示，回想過去的金融海嘯、疫情大跌，當時看起來都是股市末日，但現在回頭看，都只是短期的整理而已。面對股市大跌，小資族該思考的是購買標的基本面，是否已經受到外在情勢的影響而有所變動，若投資人認同購買標的仍然長期看好，那麼下跌其實未必是壞事，反而提供低成本持續買入的機會。
資料來源：阿宅雙碩士地產顧問蕭大立
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
