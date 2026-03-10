歡慶星巴克28週年，最新3月咖啡優惠爽喝「星巴克買一送一」！今（9）日使用foodpanda「週二星享日」外送優惠碼「再折70元」。3月11日開喝全新「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，超萌Bearista「可頌堡小熊」、藍彩風華101系列、週年紀念杯款、品牌茄芷袋等新品搶先看。週二咖啡日，CoCo都可買一送一、摩斯漢堡大杯咖啡49元一次整理。
星巴克：買一送一！今再折70元優惠碼 經典賽七大咖啡優惠
星巴克表示，星巴克台灣市場邁入第28週年，3月27日至3月30
日，星禮程會員透過星巴克行動APP「星送禮」服務，，歡慶週年優惠。 選購大杯那堤雙杯組、 大杯美式咖啡雙杯組或大杯焦糖瑪奇朵雙杯組， 其中一杯由星巴克招待
即日起至3月16日（一），外送平台foodpanda開喝賽事應援專屬組合：
◾️「大杯美式咖啡2杯」優惠價160元（原價230元）。
◾️「大杯那堤＋大杯醇濃抹茶那堤」優惠價210元（原價300元）。
◾️「大杯巧克力可可碎片星冰樂2杯」優惠價210元（原價300元）。
◾️「大杯焦糖奶香星享那堤＋大杯鹹焦糖風味福吉茶那堤」優惠價245元（原價350元）。
◾️「大杯那堤3杯＋起司牛肉可頌／起司里肌可頌（選3份）」優惠價612元（原價720元）。
◾️「大杯美式咖啡2杯＋起司牛肉可頌／起司里肌可頌選2份」優惠價366元（原價430元）。
◾️「大杯巧克力可可碎片星冰樂＋經典總匯三明治」優惠價234元（原價260元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，最高「現折70元」最划算疊加優惠喝起來。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克新品！覆盆莓可可那堤、可頌堡小熊3/11開搶
歡慶星巴克28週年一堆新品來放火！星巴克全台門市推出全新「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，在星巴克經典摩卡基底搭配燕麥奶咖啡，頂層倒入輕盈細緻的粉色覆盆莓巧克力慕斯，醇厚巧克力風味交織微酸覆盆莓果香。
3月11日開賣星巴克「覆盆莓風味可可燕麥那堤」中杯170元、大杯185元、特大杯200元。
繼秒殺可頌熊後，星巴克Bearista小熊變身成「可頌堡裝扮MINI熊寶寶」680元，以暢銷輕食為靈感，充滿趣味的
蓬鬆夾心層次彷彿聞得到香味，看好將再掀起搶購潮，3月11日全門市和線上門市開賣，鐵粉們快設定鬧鐘；抱抱貓咪單杯提袋也推出斑紋貓款式，售價480元。
星巴克全新打造「藍彩風華101系列」，
以台北101為靈感，結合藍白色調與簡約設計， 展現城市地標魅力。新品包含「藍彩風華101 馬克杯」，分為16OZ 700元和3OZ 400元，「藍彩風華101隨行杯」700元及「 藍彩風華101不鏽鋼杯」1250元，生活實用好物推薦「 藍彩101條紋網布提袋」720元與「藍彩101條紋網布隨行杯袋」480元，清爽迎接夏天。
而星巴克28週年系列，則有「紀念馬克杯」、「星情馬克杯」、「祝福馬克杯」、「歡慶馬克杯」皆為600元，「STANLEY綠30OZ不鏽鋼把手吸管杯」1,850元、「STANLEY綠24OZ輕量不鏽鋼吸管杯」1,750元；綠色／黑色「品牌網布零錢包」各500元、「綠色品牌網布手提袋」680元、「黑色品牌網布提背
袋」780元。
CoCo都可：買一送一！周二咖啡日優惠
CoCo都可不只有手搖飲料，每週二咖啡日優惠爽喝，全台門市臨櫃、都可訂，開喝CoCo美式／果咖／生椰系列「同價位買一送一」！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告；街邊店香橙美式單杯特價40元不再參加咖啡日活動。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯49元」喝整天！
摩斯漢堡表示，爽喝划算飲料咖啡優惠！今週二摩斯咖啡日優惠，3月10日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）、還可享加10元升級精選咖啡；早餐時段10:30前買「黃金塔塔鱈魚堡＋摩斯咖啡M」89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可、摩斯漢堡
