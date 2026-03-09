我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昔日酷酷的優客李林團員，如今是親切的包子老師，李驥在偏鄉為孩子奉獻自己的專業。（圖／台中市政府提供，2026.03.09）

▲天還沒全亮，第一班公車上已是滿滿的長輩，自認早起的李驥坐到最後一排。（圖／翻攝李驥臉書，2026.03.09）

台中市數位發展局舉辦「2026 AI超人教育營」，為偏鄉學童打造更多元的學習航道，邀請投入兒童教育與心理諮詢的知名音樂人李驥教課、昔日的優客李林歌手變身「包子老師」，李驥清晨4點多起床，天還沒亮就趕搭6點的首發公車前往東勢區新成國小，沒想到差點上不了車，原來滿車都是精神抖擻的長輩，正準備「出征大自然」，讓他忍不住感嘆「週末早起追公車，真是人生的修羅場」。「2026 AI超人教育營」由台中市數位發展局、東海大學公共事務暨校友服務處等單位共同主辦，7、8日在東勢區新成國小舉行第7梯次，這梯次營隊邀請過去是歌手團體「優客李林」的李驥，以繪本引導與說故事的方式，為學童在科技浪潮中注入厚實的內在力量。李驥曾多次入圍金曲獎，後來轉型為IT工程師，並跨域發展考取心理諮詢師證照，深耕兒童心理與實驗教育，近5年他在台中帶領自學團體，將心理學理念融入教育實踐，這場教育營他不僅講課，還揹著吉他帶動唱。李驥遷居台中後以公車為主要交通工具，去年曾發文感嘆「公車的到站時間仍然是個玄學」，現在學會提前10分鐘到站牌等候，「像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行」、「台中的公車總有驚喜，我在這些驚喜裡，慢慢學會等待與觀察。」這次到「AI超人教育營」教課，他還是搭公車，竟看到另番風景。李驥在臉書發文說，為了怕遲到，他將鬧鐘設定4:40，一路小跑步衝到秋紅谷轉乘清晨6點的153路公車，本以為週末清晨的車廂會空到能打太極，一上車竟是滿座！「滿滿都是精神抖擻、比我還早起的長輩們。我是倒數第二個坐進去的，再慢一步就得呼喚Uber專車高貴尊榮的去東勢了」。153路公車從台中市鬧區行駛到谷關，由於行經高速公路，因此沒有站位。即使車內滿座又異常熱鬧，週末一早的道路人車稀少，車行沿路順暢，公車將他送到新成國小時，還不到7點，校園尚未開放，只得找個超商備課。李驥不禁感嘆「週末早起追公車，真是人生的修羅場」、「看來我真的低估長輩們清晨出征大自然的決心」。網友笑稱「153公車是長輩們的谷關泡湯專車，早班車、下午班車幾乎都是滿座」、「阿公阿嬤都好熱血」。