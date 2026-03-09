2026年世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，許多台灣人都衝到東京，湧入東京巨蛋觀賽。但近日網路上流傳一張照片，指控台灣人在東京巨蛋亂丟垃圾，引發爭議。日媒調查後指出，照片中的座椅、指示牌都與實際場地不符，認證該照片是AI造假。
近日有名為「徐芳麗」的帳號在X平台發文，指控台灣人在東京巨蛋看完比賽後，留下滿地垃圾，並貼出一張座位區滿地都是吃剩的便當、飲料，還有幾名清潔人員在打掃的照片，圖片上還寫著：「丟臉丟到東京巨蛋！台人3大惡習惹議：垃圾滿地、廁所慘不忍睹」。
日媒《The Answer》也關注到，這則社群貼文７日左右開始在X上流傳。記者也到東京巨蛋三壘內野座位區，從相同拍攝角度查看時，發現照片中有幾處奇怪之處。
報導指出，東京巨蛋的座椅是可摺疊的，沒人坐下時會自己折起，但網傳照片中，座椅卻是固定式的、始終處於放下狀態。此外，通常會被拍到的左外野柱，在照片中也沒看到；照片中指示牌的文字，也跟實際巨蛋內的指示牌不一樣。
因此《The Answer》判斷，「這張圖片存在諸多不自然之處，顯然是偽造的。但也直言，習慣去東京巨蛋看球的棒球迷可能會立刻注意到有些不對勁，但對於不熟悉該場地的網友或海外球迷來說，很難判斷照片是真是假。
而該篇X貼文下，也已經出現官方警告，指出該張圖片部分或全部是由AI進行處理，「此圖像經由SynthID透過Google的AI進行加工處理。此垃圾內容應屬AI生成物。此外，經Google AI加工或生成的圖像會殘留電子模糊痕跡，可透過Google AI服務進行查驗。」
報導也提到，隨該篇貼文在網上流傳，據信有一些來自台灣的網友也澄清：「這是假的」、「我不相信，我離開巨蛋時大家都在清理垃圾，照片中的情況根本沒發生，這是虛假指控」、「他們又在用AI散布謠言了」。
日本網友也循線追查，指出發布該篇貼文的X帳號「徐芳麗」，雖然IP位置在香港，但其實是惡名昭彰的中國網軍，過去就曾多次發布「很多孩子走了」、「殯儀館堆屍照」等假訊息貼文。網友也發現，「徐芳麗」故意將LIFE生活網》在圖片角落小小標註的「AI生成」字樣打碼，意圖將這些圖塑造成「真實現場照」，引發日網砲轟：「果然是全世界第一愛說謊的國家」、「發現棒球實力比不上台灣，就不遺餘力地詆毀台灣，中國人有夠下賤」。
報導提醒，生成式AI迅速發展，任何人都能輕易製造逼真的假照片，今年是AI被廣泛應用後首次舉辦的WBC賽事，在國際賽事的舞台上，訊息很容易被迅速廣傳到世界各地且由於體育的特殊性，勝負帶來的情緒很容易被放大，因此存在詆毀特定國家或球迷的假訊息風險。
