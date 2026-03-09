我是廣告 請繼續往下閱讀

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》為紀念3月9日的「薩克之日」（註：薩克與39的日文發音相似），現正推出以薩克為主題的限期特別關卡。同時新增《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》上映紀念贈禮，玩家可獲得SSR角色「茱麗雅‧須賀」。3月9日是薩克（39）之日！特別關卡現正登場！完成關卡即可獲得「薩克」標籤專用SP化晶片100個和鑽石100個作為報酬。本次活動為限期登場，請務必前來挑戰看看！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》上映紀念禮物第6波登場！現正發放SSR角色「茱麗雅‧須賀」及鑽石300個！第1波至第5波贈禮仍持續發送中，尚未領取的玩家請務必至遊戲內的「禮物」處領取！SSR單位「阿利宙斯」具備逃生機能，當「戰意為『超強勢』以上時，戰鬥中HP降至0時會變化為其他單位（每場戰鬥限1次）」。（※若變化後單位的地形適性僅有「－」，則無法發動逃生。）遊戲內並推出了電影上映紀念板塊使命，全數達成即可將阿利宙斯突破界限至上限，請務必達成所有板塊使命，將單位強化至極限吧！限期登場單位UR「鋼彈AGE-2 基本型（EX）」／UR「阿瑟姆‧明日野」於精選機體補給中隆重登場！還有新亮相的UR「鋼彈AGE-1 基本型（EX）」／UR「菲利特‧明日野」，以及UR支援人員「庫爾迪克‧艾諾亞＆歌姬號」，千萬別錯過！「G世代 永恆」開放對應「My Card Web Store」！在Web Store上可以更優惠地購買遊戲內道具！為慶祝本作開放Web Store，現正推出特別活動，每位玩家均可免費獲得一次3000個鑽石。此外，為慶祝全球突破800萬次下載，限定期間內每位玩家可免費獲得一次1,000個鑽石！最多共可獲得4,000個鑽石的大好機會，請尚未領取的玩家千萬別錯過！請務必完成帳號同步後，前往購買！