▲藍薰擅長模仿黃小琥，素有「小黃小琥」之稱。（圖／藍薰臉書）

▲許寀菁貼出與藍薰（左）過去出國作秀的合照，悼念好友。（圖／許寀菁臉書）

歌手藍薰曾經參加選秀節目《超級紅人榜》，渾厚、低沉聲線即外型神似「滅絕師太」黃小琥，因而有「小黃小琥」封號，不少地方商演都可見到她的身影，沒想到，今（9）日傳出藍薰去世的消息，她的好友發文哀悼：「來的太突然了！」今天下午，藍薰的友人許寀菁突然在臉書發文寫下：「姐祢是最棒的...只是來的太突然了！！姐不疼了一路好走...」並附上一張和藍薰公開演出時的合影，不少粉絲、親友紛紛留言：「早上聽到這事好難過，薰姐是個很親切的人」、「天啊...我們今年還一起做跨年的場而已」、「還那麼年輕，願她身心靈安息，不再疲累！」據《三立新聞網》報導，許寀菁受訪證實，好友藍薰在今天上午過世，享年49歲。藍薰除了以模仿黃小琥見長，也是樂團「火力澔克」主唱兼團長，她去年底發文寫下「感謝2025的每個您，2026也請多多支持」，並祝大家平安健康，跨年還接了台中、雲林多場演出，沒想到，才2個月就離世，令人不捨。