我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎將於6月1日台北－釜山首航當日現身首航活動與旅客互動。（圖／星宇航空提供）

廣安里海水浴場必訪 釜山女神推薦行程彈性安排

星宇航空持續拓展亞洲航網，宣布開闢台北／台中－釜山航線，正式進軍韓國市場。星宇航空也邀請高人氣韓籍棒球啦啦隊員南珉貞、李晧禎擔任釜山航線大使，也分別推薦私房名單。星宇航空也在官方社群平台推出抽獎活動，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。而2位大使於6月1日台北－釜山首航當日現身首航活動與旅客互動。為更貼近生活的視角呈現釜山城市魅力，星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，結合2位大使的在地視角與生活分享。珉貞與晧禎分享心中的釜山私房名單。自稱為「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市，特別推薦豬肉湯飯、小麥冷麵等代表性在地料理，以及入選米其林指南的海雲台韓牛肋排。珉貞認為，白淺灘文化村濃厚的生活氣息，以及熱鬧親切、氛圍宛如台灣夜市的札嘎其市場，最能感受到釜山貼近日常的一面。被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎，則帶領旅客走進她熟悉的城市風景。她分享每次返鄉必訪的廣安里海水浴場，只要望著廣安大橋就能感到放鬆療癒；同時也建議旅客依時間與心情彈性安排行程，感受釜山白天與夜晚截然不同的魅力。星宇航空推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，透過與珉貞、晧禎對話互動，從美食、景點到旅行節奏，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法。此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票，邀請旅客親自啟程，將線上想像化為實際旅行體驗。珉貞與晧禎2位釜山航線大使也將於6月1日台北－釜山首航當日現身首航活動與旅客互動，並向粉絲們發出邀請，一同迎接釜山航線正式啟航。