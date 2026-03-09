我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前快閃東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷大戰，引發社會關注。旅美教授翁達瑞今（7）日在臉書發文分析，儘管卓榮泰向媒體稱此為私人看球行程且自付機票，但從台日斷交54年以來從沒有現任院長訪日的背景來看，日本給予的外交綠燈絕非僅是看球，且國際媒體如路透社與彭博社皆以「棒球外交」形容此行，顯示這極可能是兩國間的重大外交突破，其背後隱含的官方接觸與外交重要性不言而喻。針對在野黨提出的質疑，翁達瑞指出，國民黨將此行程操作為貪腐弊案相當荒唐。外界盛傳卓榮泰搭乘千萬「專機」的說法，他澄清該班機實為可載運180人的華航「包機」，費用約500萬台幣，平均每人分攤不到2萬8千元，並無所謂負債看球或揮霍公帑的問題，批評國民黨刻意誇大飛行成本，是為了將外交成績抹黑成個人弊端，邏輯與事實都站不住腳。此外，立法委員王鴻薇批評「撤僑沒專機看球就有」，翁達瑞則表示此類民粹煽動毫無常識。他指出台灣航空公司的飛機數量充足，卓榮泰使用一架包機完全不影響撤僑調度，且多數中東台僑除有飛安顧慮者外大多已平安返國。他強調，卓榮泰在球賽後的行蹤雖然台日目前都守口如瓶，但真相遲早會揭露，到時國民黨貶損外交政績恐將集體翻車。