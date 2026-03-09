我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區發生重大意外！今（9）日中午一輛載有遊客的遊園巴士疑似失控翻落邊坡，墜入約10公尺深山谷，造成1人死亡、7人輕重傷。其中有5名傷者，是來自彰化埔心的吳姓姊弟檔，原本相約出遊卻遭遇意外，其中排行最小的弟弟傷勢最為嚴重，需緊急手術治療。還原整起事件，9日中午12時許，當時遊園車正載著遊客前往園區花卉中心，行經山路轉彎處時疑似突然失控，整輛車翻落邊坡。消防人員接獲通報後趕往現場，發現車輛已跌落約10公尺深山谷，車上共有8人，包括1名司機與7名乘客。事故發生後，有3名傷勢較輕的乘客自行爬出，其餘傷者則由救援人員協助送醫。其中來自彰化埔心的吳姓姊弟5人也在車上。排行老三的吳姓女子回憶事發經過時表示，當時車輛在山路轉彎處與對向車會車後，司機突然喊出「糟了」，隨後車輛疑似失控撞上山壁並翻落山谷。她指出，由於車上未設安全帶，事故瞬間所有乘客都被拋甩，來不及反應。吳女表示，姊弟5人感情很好，平常常一起登山旅遊，當天一早開心出門，沒想到會發生意外。其中54歲弟弟傷勢最為嚴重，出現肋骨多處骨折、氣血胸、肝臟撕裂以及腳部骨折等傷勢，需要緊急手術，目前已轉送彰化基督教醫院治療。另一名妹妹也出現氣血胸症狀，其餘家人同樣受到不同程度傷勢。彰化基督教醫院指出，一名56歲吳姓男子經南投醫院轉院至彰基醫學中心，因肋骨骨折導致氣胸及左腳骨折，目前生命徵象穩定，正由醫療團隊持續治療與觀察。至於事故發生的確切原因，仍待相關單位進一步調查釐清。