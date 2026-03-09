我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣竹山鎮杉林溪森林遊樂區今（9）日發生重大意外，一輛電動巴士不明原因墜入園區谷裡。交通部觀光署說明，事故車上共8人、含駕駛1人；初步了解事故車輛出廠年份為民國109年2月，發生前營運正常，駕駛過去無類似紀錄，且持有合法職業大客車駕駛執照。針對南投杉林溪森林生態渡假園區於今日發生遊園車事故，觀光署今表示，將持續關注事故後續處理及傷者復原情形。觀光署說，經確認，此次事故車上共8人，含駕駛1人。其中1名乘客不幸罹難；駕駛目前仍在加護病房治療，其餘6名受傷遊客狀況穩定。觀光署提到，事故發生後，園區已全面暫停全區遊園車營運，並完成事故現場封閉管制，同時於園區入口及官方網站公告相關資訊，後續將全力協助家屬處理相關事宜。觀光署表示，初步了解本次事故車輛出廠年份為民國109年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。園區內遊園車行駛於園區內部道路，依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，採三級管理機制，包括業者自主檢查、地方政府定期檢查，以及中央主管機關督導考核競賽；其中定期檢查由南投縣政府辦理，每年上、下半年各檢查一次。觀光署說明，目前事故原因仍由檢警相關單位調查釐清中，本署將持續配合調查，並前已委託專業單位辦理遊園車安全管理制度精進案，研議進一步措施以強化遊客安全。