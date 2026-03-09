我是廣告 請繼續往下閱讀

美以2月28日對伊朗發動聯合打擊，擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗在9日正式任命哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為新任最高領袖，但官媒隨即就證實，他在攻擊中受傷。據美聯社報導，伊朗國家電視台在報導穆吉塔巴就任伊朗最高領袖時，證實他曾在戰爭中受傷。官媒報導稱他是在「齋戒月戰爭」（伊朗對此次戰爭的稱呼）被敵人擊傷的人。但有分析人士説，穆吉塔巴受傷，可能是指他在1980年代兩伊戰爭期間受到的傷勢。穆吉塔巴的父親哈米尼及妻子，都在2月28日美以的空襲中喪生，在戰爭爆發後，穆吉塔巴一直沒有露面。伊朗專家會議在9日聲明，任命穆吉塔巴成為伊朗第三任最高領袖。伊朗革命衛隊已發布聲明稱完全服從新任最高領袖，對於穆吉塔巴的任命表示歡迎。CNN報導，卡內基國際和平基金會高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）分析，穆吉塔巴目前身上有傷正在躲藏，如今是接下一個不可能的任務。他也詢問一名與穆吉塔巴熟識的人，詢問「他到底要怎麼治理國家？」對方回答，穆吉塔巴現在根本沒有這個心思，一心只想著要如何活下去，「他只會是伊朗的一個過渡性人物」。此前，美國總統川普（Donald Trump）曾表示，伊朗新任最高領袖若沒有美國認可，「稱不了多久」；以色列也警告，不管是誰當選，都可能成為攻擊目標。