年底地方九合一大選，南投藍綠兩樣情！全縣13鄉鎮市長，民進黨有11個開天窗；國民黨在縣長許淑華、縣黨部主委游顥攜手操盤下，今天公布13鄉鎮市長聯合競選團隊，除了水里與無黨籍詹淵州合作、一向偏藍的信義鄉開放競選，其餘11鄉鎮參選人全部就定位，許淑華期盼年底選舉13鄉鎮市長全壘打，以「完全執政」加速地方發展。國民黨南投縣黨部今（9）日舉行「2026年南投縣鄉鎮市長參選人聯合提名記者會」，由南投縣長許淑華、兼任縣黨部主委的立委游顥、立委馬文君、南投縣議會副議長潘一全陪同各鄉鎮市參選人亮相。游顥表示，南投有「最強母雞」許淑華帶領，一定可以宜居再升級，他宣布成立13鄉鎮市長聯合競選團隊，喊出「宜居南投再升級」，展現團結氣勢。此次提名採現任者優先模式，許淑華表示，這次有5個鄉鎮市長競選連任，且民進黨沒人登記競爭，顯示執政表現受鄉親認同。5個爭取連任的鄉鎮市長，有南投市張嘉哲、集集鎮吳大村、草屯鎮簡賜勝、國姓鄉邱美玲、仁愛鄉江子信。新人有名間鄉蔡宗智、竹山鎮蔡孟娥、鹿谷鄉邱紹偉、水里鄉詹淵州、中寮鄉周俊霖、埔里鎮黃世芳、魚池鄉王若嵐。其中水里鄉詹淵州為無黨籍，一向是國民黨天下的信義鄉，則循往例採開放模式。民進黨部分，縣黨部上月底辦理公職人員提名登記程序，13鄉鎮市僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前議員康誌合挑戰鹿谷鄉長，包括南投、草屯、竹山等人口較多的鄉鎮市通通開天窗。縣黨部表示不排除禮讓親綠友軍參選，或徵召優秀新人挑戰。